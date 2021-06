Smakstart för Johanna Gustavsson – tätkänning och svenska stjärnorna bakom sig: ”Självklart kul”

Under torsdagen inleddes den upphausade tävlingen Scandinavian mixed, där herrar och damer för första gången spelar mot varandra och tävlar om samma prispott. 78 män och 78 kvinnor var anmälda för att göra upp om samma prispott på drygt tio miljoner kronor.

En av deltagarna var Johanna Gustavsson, 28, från Örebro. Vid 8.30 på morgonen slog hon ut och hon fick en bra start direkt med fyra birdies på de åtta första hålen. Därefter kom dagens enda misstag på hål nio där hon stod för en dubbelbogey.

– Inte ett så bra utslag som resulterade i en dubbel. Det är bara att acceptera och det är golf, säger hon.

Under andra halvan hittade hon tillbaka till det fina spelet och stod för ytterligare tre birdies, men också en bogey. Totalt landade hon in på fyra under par, vilket räckte till en delad 22:a-plats efter första rundan, fyra slag från ledningen.

– Det var bra. Jag spelade stabilt och satte mycket puttar. Det var en kul förstadag.

Hur känns det att vara med och ha tätkänning från start?

– Det är väl kul, absolut. Sen är det mycket golf kvar, så det är bara att mata på och så får vi se hur man landar. Men en fin start i alla fall.

Ansiktena utåt för tävlingen är de svenska storstjärnorna Henrik Stenson och Annika Sörenstam. De båda återfinns bakom Gustavsson i resultatlistorna efter första dagen. Stenson gick två under par och ligger på en 56:e-plats och Sörenstam hade det snäppet tuffare och gick ett slag över par, vilket räcker till en delad placering som 111.

– Ja, vi får väl se hur det blir när tävlingen är klar, men det är självklart kul att ha så stora namn att mäta sig mot i samma tävling.

Försöket att skapa jämbördiga förutsättningar för herrar respektive damer, verkar ha fallit väl ut sett till resultattavlan.

– Ja, jag spelade med en sydafrikan (Zander Lombard) och vi pratade om det och var överens om att det kändes fair. Vi har ganska samma klubbor in på par fem-hålen och de flesta verkar tycka att det är bra uppsatt.

Var det en annan känsla i just den här tävlingen?

– Nej, jag tycker att det är som vanligt. Det som är annorlunda är att det är mot killar också, men när man väl är där ute så är det samma fokus. Det känns inte så annorlunda.

Hur var banan?

– Greenerna är hårda, så det gör att man inte får slå så långa klubbor in, utan det går att få hyfsat stopp på bollen. På par femorna når man in, så då får man tänka till lite på hur det studsar. Banan ser ändå fin ut och är bra uppsatt.

Under fredagen är det dags för den andra rundan och Gustavsson slår då ut klockan 13.30. De 65 bästa efter de två första rundorna klarar cutten.

– Målet är att slipa lite på slagen och vara taktiskt smart. Nu ska jag ta det lugnt på rummet och återhämta mig lite, så är det snart dags igen.

Leder tävlingen gör Christine Wolf och Sam Horsfield på åtta slag under par.