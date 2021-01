Smittan sjunker i länet: ”Glädjande att vi ser en viss nedgång”

"Från att ha legat på en platå under några veckor med cirka 800 fall per vecka ser vi en minskning till drygt 600 nya fall av covid-19 under vecka 2. Det är en minskning i alla åldersgrupper och liksom tidigare ser vi att smittan framförallt sker mellan de som bor tillsammans, på arbetsplatser och inom vård och omsorg", säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län, i ett pressmeddelande.

Enligt Regionen är det ungefär 6200 personer som testar sig varje vecka. Det betyder att andelen positiva svar minskar.

"Det är glädjande att vi ser en viss nedgång i smittspridningen just nu. Men samtidigt är det av största vikt att hålla i de grundläggande allmänna råden för att vi även fortsättningsvis ska kunna begränsa smittan. Nu när alla är tillbaka efter ledigheter är det till exempel extra viktigt att arbeta med de smittförebyggande åtgärderna på skolor och arbetsplatser. Det är också viktigt att personer som kan arbeta på distans fortsätter att göra det", säger Gunlög Rasmussen.

Under tisdagen var det 40 personer som vårdades för covid på länets sjukhus, och fem av dem vårdades på intensivvårdsavdelning.

"Vaccinationerna mot covid-19 pågår för fullt i samverkan med kommunerna i länet helt enligt plan. Otroligt många har vaccinerats genom ett effektivt arbete och flera har redan fått dos 2 vilket är en framgång", berättar Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare i Region Örebro län.

Regionen lovar besked om fas 2 av vaccinationerna, så snart leveranserna av vaccination har säkrats. Då kommer även besked om när bokning av vaccination kan ske.

Regionen vill säkra vaccin till de äldsta först i fas 2. Därför kommer regionen inledningsvis att sätta en gräns på 80 år och äldre.

"Vårt mål är att vaccinera så många som möjligt, så säkert och snabbt som möjligt. Vi har därför valt en organisation med flöde och flexibilitet som säkrar varje dos", säger Inger Olsson Nordin, regional vaccinationssamordnare i Region Örebro län.

Fakta/Prioriteringsordning

Fas 1: Äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst Personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemtjänst Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst

Fas 2: Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först. Vuxna som får insatser enligt LSS. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3: Personer 18-69 år som tillhör en riskgrupp

Fas 4: Hela resterande befolkning från och med 18 år.