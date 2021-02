Smittspridning på två skolor i Nora – uppmanar föräldrar att ordna egen tillsyn under lovet

Under söndagen gick Nora kommun ut med ett pressmeddelande att Ås skola har smittspridning. Budskapet till föräldrar som planerat att ha barn på fritidshemmet är att ordna med egen tillsyn under sportlovet. Det budskapet gäller nu även Järntorgsskolan, som också har en ökad smittspridning. Det senaste veckan är det åtta bekräftade fall av covid-19 bland barn och personal på såväl Ås skola som på Järntorgsskolan. I dag måndag har kommunen rapporterat in två nya fall på Järntorgsskolan.

”Smittspridningen i Nora är hög och både Ås skola och Järntorgsskolan har smittad personal och elever. Sportlovet ger ett tillfälle att minska antalet möten så att skolan kan starta igen 1 mars med minskad smitta.” skriver kommunen i pressmeddelandet.

