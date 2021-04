Smittspridningen ökar i Nora – mest i norra länsdelen

Det visar Region Örebro läns dagliga uppdateringen av smittspridningen i länets kommuner. Regionen rapporterar lägesbilden i kommunerna i antal fall per 1000 invånare de senaste sju dagarna. Smittspridningen ökar i hela länet, och när det gäller norra länsdelen är den just nu störst i Nora kommun sett till antal invånare. Det senaste dygnet har det rapporterats 16 nya bekräftade fall och 59 nya fall senaste veckan. Det är en incidens på 5,51 fall per 1000 invånare.

Nora kommun uppdaterar också själv löpande på sin hemsida antal bekräftade smittade inom den kommunala verksamheten. I skrivande stund rapporterade Nora kommun under tisdagen två nya fall vid Ås skola, en vid Järntorgsskolan, två vid Gyttorps skola, och under måndagen tre vid Karlsängskolan, det vill säga åtta nya fall de senaste två dagarna.

Lägst smittspridning i länet senaste veckan har fortfarande Hällefors med 12 nya fall. Den största relativa smittspridning i länet har Karlskoga med 253 fall senaste veckan.