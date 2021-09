Smittspridningen ökar mest i Hällefors – högst i Bergslagen

Det är de senaste två dagarna som smittspridningen ökat mest i Hällefors med 13 nya fall. Under torsdagen rapporterade regionen fem nya fall, och under fredagen åtta nya fall.

Smittspridningen räknas i antal fall per 1000 invånare (incidens) och för Hällefors är den nu näst högst i länet med 2,15 fall per 1000 invånare. Det är bara Askersund som ligger högre med 2,37 fall per 1000 invånare.

Smittspridningen i övriga kommuner i Bergslagen är för Lindesberg 33 nya fall se senaste sju dagarna med incidensen 1,40 fall per 1000 invånare. I Nora är tio nya fall och Ljusnarsberg fyra nya fall senaste veckan, med incidensen 0,93 respektive 0,84 fall per 1000 invånare.

Smittspridningen sker enligt region nu mest i yngre åldrar, och är helt dominerad av den så kallade deltavarianten som smittar lättare.