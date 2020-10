Snabba på med boendebiljett för oss i centrala Örebro

Angående förslaget om höjda parkerings avgifter i City. Jag bor inom det föreslagna zon 2 området och det är svårt att få en parkeringsplats via hyresvärden. Vilket gör att många redan nu står på gatan. En höjning från 2 kr per timme till 10 kr per timme är inte rimlig för oss som inte arbetar regelbundna arbetstider som exempelvis 8-16. Jag behöver stå ungefär 7-8 timmar under den avgiftsbelagda tiden idag, alltså cirka 14-18 kr/vardag men med höjningen blir det 70-80 kr/vardag.

Som de nämner i artikeln i NA 25 september är boendebiljett något som ska utredas. Det är det enda rimliga alternativet om detta ska införas. Jag har inte råd att lägga dessa extra 7-8 kr/vardag och jag vet att fler inte har den möjligheten. Min bil är i dagsläget det ända alternativet jag har för att ta mig till och från mitt arbete då kollektivtrafik eller att cykla inte är ett alternativ. Hoppas att de utreder frågan om boendebiljett noga så att vi som bor inom områdena inte ska få ta smällen av dessa höjningar.

”Frustrerad”