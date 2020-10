Snabbkurs om koldioxid

Vad är koldioxid och betyder den för planeten Jorden?

Först av allt - koldioxid, CO2, är en nödvändig molekyl för allt liv på planeten. Tillsammans med solljus och vatten skapar den fotosyntesen. Utan den är Jorden en död planet.

Det andra är koldioxidens funktion som en av växthusgaserna, som i någon mån bidrar till planetens temperatur, som har ökat med drygt en grad sedan slutet av 1800-talet. Den helt dominerande växthusgasen är vattenånga. Utan växthusgaserna vore jorden en isklump i rymden, mer än 30 grader kallare.

Det är svårt att förstå den upphaussade propagandan mot koldioxid och alla dyrbara förslag om hur vi ska bli av med den.

Fotosyntesen finns inte utan koldioxid. Den kan inte bytas mot något annat. Atmosfärens koldioxidhalt har ökat från cirka 3 molekyler till 4 per 10.000. Självklart är det gynnsamt för all växtlighet och därmed allt liv på Jorden. Jämför till exempel med grönsaksodlare som blåser in extra koldioxid i växthusen för bättre skördar. De siktar på fördubblad halt mot den i atmosfären.

En del av den molekylen orsakar vi människor. Hur stor del vet ingen, men merparten avges naturligt från hav och land.

Koldioxidens påverkan på den globala medeltemperaturen måste ses ihop med de övriga komponenterna i atmosfären som har värmande effekt. Vattenånga är den helt dominerande med 200 molekyler per 10.000. 50 gånger mer än koldioxiden. Ökningen av atmosfärens totala halt av värmande växthusgaser på grund av koldioxid är 1 molekyl per 10.000. En del av den molekylen orsakar vi människor. Hur stor del vet ingen, men merparten avges naturligt från hav och land.

Det offentliga samtalet är uteslutande negativt. Den tiotusendel som koldioxiden ökat i atmosfären får nu förklara allt elände på Jorden .

Koldioxidens positiva effekt den för livsnödvändiga fotosyntesen har ju förstärkts med en tredjedel . Planeten har de facto blivit mycket grönare, öknarna har minskat och skördarna har ökat.

Om man ser så på saken må man väl ha rätt att ifrågasätta alla meningslösa klimatåtgärder som är i färd med att ödelägga den industrialiserade världens ekonomier. Sverige tar som vanligt på sig ledartröjan.

Evert Andersson

Mats Kälvemark

fria debattörer