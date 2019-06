Snart dags för svenska upplagan av Lollapalooza: ”Viktigt med en tydlig lokal förankring” – men biljetterna för 20 000 styck har väckt reaktioner

Lollapalooza grundades 1991 och finns nu i USA, Chile, Brasilien, Argentina, Tyskland och Frankrike. På fredag är det dags för Sverige och Stockholm att få sig en omgång. Bland artisterna finns utländska stjärnskott som Lana Del Rey, Billie Eilish och Foo Fighters, men också svenska Laleh, Hov1 och Lykke Li.

– Vi bestämmer mycket själva men allting sker i samråd med C3, bolaget som äger Lollapalooza. Man ska känna att man är på Lollapalooza i vilken stad man än går, samtidigt är det viktigt med en tydlig lokal förankring, säger Kristofer Åkesson på Live Nation, en av festivalens ansvariga.

Lyxbiljetter

Samtidigt som Lollapalooza kommer in som en ny spelare på den svenska festivalmarknaden, har Popaganda tagit en paus. För två år sedan lade Bråvallafestivalen ner. För att hålla sig kvar måste Lollapalooza bygga någonting mer än bara en bra artistuppställning, menar Kristofer Åkesson.

– Det är en kombination av fingertoppskänsla, hårt jobb och kärlek till det vi gör som är nyckeln till att bygga någonting långsiktigt, men nu fokuserar vi på det första året för att göra det så bra som möjligt, säger han.

Under helgen räknar de med att ha över 50 000 besökare. Någonting som har väckt uppmärksamhet är platinumbiljetten, som innebär extra lyx och komfort. 20 000 kronor kostar den – och har gått åt, enligt Kristoffer Åkesson.

– Det är någonting som det kanske har blivit lite väl mycket prat om, eftersom det är lite ovanligt ur ett svenskt perspektiv. Tittar man utanför Sverige är det vanligt med lite olika paketeringar och upplevelser. Det är någonting som vi kommer att se mer av generellt, och någonting som den svenska publiken uppenbarligen uppskattar, säger han.

Ställde in

En vecka före festivalstart ställde Chance the rapper in sin spelning, ersätter gör J Balvin. Samtidigt rapporterade flera uppgiftslämnare till Aftonbladet att även Lil Uzi Vert skulle ställa in, någonting som Live Nation tillbakavisade.

– Vi måste utgå från informationen vi har fått från artisten. Vi är medvetna om att han har ställt in andra konserter. Det är klart att det alltid skapar oro och spekulationer, ingen vill att en artist ska ställa in. Men vi har ingen annan information än att han ska spela, säger Kristofer Åkesson.

Nu är det bara vädret som är bortom kontroll för Live Nation, menar Åkesson, men prognoserna ser lovande ut.

– Vi har gjort festivaler många gånger. Det grundläggande känner vi oss trygga med, så vi hoppas att solen skiner och att folk är peppade och taggade. Festivalstämningen skapar vi tillsammans, säger Kristofer Åkesson.

Sofia Sundström/TT

Fakta: Lollapalooza

Lollapalooza grundades 1991 av Perry Farrell, då som en turnerande festival. Den finns bland annat i USA, Chile, Brasilien, Argentina, Tyskland, Frankrike och nu Sverige.

Lollapalooza i Sverige äger rum på Gärdet i Stockholm. Portarna öppnas den 28 juni. Uppträder gör bland andra Foo Fighters, Travis Scott, Billie Eilish, J Balvin, Lana Del Rey, The 1975, Lil Uzi Vert, Lykke Li och Laleh.