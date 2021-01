Snart dags för vaccineringens fas 2 ► Tillgången styr planeringen

Fas 2 närmar sig, och jag har ännu inte sett exakt hur detta ska genomföras. Det gäller alltså ”Övriga som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först”.

►Betyder det att alla 70-åringar får vänta tills alla mellan 100 och 71 har bokat tid?

►Vet man att alla äldre vill vaccinera sig?

►Innebär det också att ett sammanboende par som till exempel. är 70 och 80 år, inte kan gå samtidigt?

Flera 70-plussare har dessutom tolkat ”erbjudande om vaccination” som att man lugnt kan sitta och vänta på att en personlig kallelse dimper ner i brevlådan. Det är ju av största vikt att vaccinationen flyter på och inte bromsas upp på grund av bristande information. Så, till er ansvariga: Gå ut med saklig och exakt information om hur detta ska gå till! Eller vet ni inte själva?

”Fasligt skeptisk 70+”

Örebro

Svar direkt:

Tillgången på vaccin styr all planering av vaccination. Vi har inom Region Örebro län riggat en sammanhållen organisation för snabb och säker vaccination av våra invånare under den pandemi som råder. Organisationen är såtillvida klar inför detta omfattande åtagande under våren. Vi räknar med att vi får leveranser så att Fas 2 kan starta i februari. Då kommer vi först att erbjuda dem som är 80 år och uppåt att boka tid för vaccination. Information om detta kommer att annonseras i alla lokala medier, på regionens hemsida och på webbplatsen 1177.se.

Några veckor därefter när vi räknar med att så många som möjligt av de som är över 80 år har hunnit få sin första dos vaccin, då kommer även alla som är 70 år och över att kunna boka tid för vaccination. Om en 70-åring och en 80-åring vill vaccinera sig på samma gång måste den äldre personen vänta in den yngre.

Vi kommer inte att skicka några kallelser till vaccination utan var och en får boka tid på en av länets vaccinationsmottagningar. Det kan man göra antingen via e-tjänsterna på 1177.se eller genom att ringa ett speciellt telefonnummer där det finns personal anställd enbart för att boka tider till vaccination.

Inger Nordin Olsson

regional vaccinationssamordnare för covid-19, Region Örebro län