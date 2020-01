Snöbristen tvingar Wadköpingsloppet att flytta till Värmland: ”Gör vårt yttersta för att hjälpa snötörstiga”

Ingen snö på marken – och ingen i sikte. Inte ens kyla, så att det skulle gå att producera konstsnö.

Nej, med elva dagar kvar till Wadköpingsloppet är hoppet ute. Det blir ingen tävling i Ånnaboda söndagen den 2 februari.

I stället flyttas det klassiska långloppet, som körts sedan 1968, till Långberget. Det beslutet togs på tisdagskvällen och kommunicerades på onsdagen.

– Vi var uppe och provåkte banan i Långberget i måndags. Det kommer bli fyra varv på ett drygt millångt varv, en klassisk, ganska flack, långloppsbana. Om det skulle tjorva sig ännu mer med vädret så finns det en lite kortare konstsnösträcka som vi kan köra på där, så att loppet blir av är ganska säkert även om man aldrig ska slå fast något till hundra procent, säger Anders Ericsson, som är ny tävlingsledare för Wadköpingsloppet.

Flytten innebär ett antal förändringar: Ett maxtak på 400 startande införs, starttiden senareläggs till 12.00 och barnloppet ställs in.

– Jag skulle säga att det är hyfsat sannolikt att vi får fullt startfält med tanke på hur många andra lopp som har ställts in. Men vi kände oss tvungna att dra gränsen vid 400 så vi inte tar oss vatten över huvudet, säger Ericsson.

Ekonomiskt blir det förstås en kostnad för Karlslunds IF att flytta loppet, men Ericsson räknar ändå med att arrangemanget ska gå runt.

– Klart det kostar väsentligt mer, det är alltid bättre att köra på hemmaplan, men det är viktigt att visa att vi gör vårt yttersta för att hjälpa snötörstiga skidåkare, säger han.

Under 80- och 90-talen ställdes Wadköpingsloppet, som traditionellt kördes från Nora till Örebro, ofta in på grund av snöbrist, och från starten 1968 fram till 2000 kunde bara 18 upplagor köras under de 33 vintrar.

Men sedan återstarten 2001, då Ånnabodas nya konstsnöanläggning stod klar inför SM, har loppet genomförts varje år. Det här blir tredje gången det flyttas: 2012 kördes det i Grängesberg och 2016 i Filipstad.

Wadköpingsloppet är den tredje deltävlingen av fem i den svenska långloppscupen. Den senaste, förra helgen, kördes just i Långberget, på nästan exakt samma bana.