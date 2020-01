Snöpligt baklängesmål på övertid när ÖSK Bandy kryssade mot Nässjö: "Vi borde ha avgjort tidigare"

En bra första halvlek, men tapp under matchens slutminuter. ÖSK Bandy spelade under lördagen 3–3 borta mot Nässjö IF.

– Vi borde ha avgjort tidigare, säger tränaren Henrik Löfvendahl till NA efter matchen.

– Vi kom ner hit och var mycket bättre än Nässjö i första halvlek. Vi fick till vårt spel, det som tjärvat under de senaste två. Vi är riktigt bra och skulle kanske haft mer utdelning i första. Nässjö hade något jätteläge som dom missade, men målet de gjorde var ändå något konstigt skott som gick in. Vi hade bra lägen som vi inte fick in, kanske slarvar med sista passen eller väljer fel saker. Vi borde kanske varit i ledning med 4–1 i paus.

Istället hade man 2–1 efter 45 spelade.

Alexander Strand gav ÖSK 1–0 i matchens sjunde minut, och Alex Adeheimer utökade till 2–0 i den 23:e. Reduceringen kom med fem minuter kvar av den första halvleken, genom Nässjös Philip Lindqvist.

ÖSK utökade till 3–1 strax över 13 minuter in i den andra halvleken, då genom lagkaptenen Victor Janers.

Men så blev de sista minuterna snöpliga. I den 85:e minuten gjorde Martin Lindqvist 3–2 för hemmalaget, och mer skulle de hinna med. På övertid kvitterade Linus Nilsson, och matchen slutade 3–3.

– Det sista målet är lite tråkigt. Vi hade bollen, och vår målvakt skulle kasta långt. Den fastnade i takstolarna så de fick lägga ner den, och la den längre fram än den skulle. Sedan skjuter Nässjö utifrån, och när en av våra gubbar ska slå bort returen blir han crosscheckad i ryggen. Domaren var jättebra hela matchen, men där blev det lite tråkigt, säger Löfvendahl.

– Samtidigt så hade dom något läge innan det också, så vi kanske får ta att det blir 3–3 ändå. Vi gjorde en jättematch, och alla kämpade som fan. Nässjö är bra här hemma, och de fick till mer spel och kunde trycka på mer i andra halvlek.

Under lördagen saknades Robin Folkesson, som är avstängd, och Simon Hagström.

– Simon har problem med en skada som inte vill läka. Han fick lämna återbud på uppvärmningen. Vi hade med oss extraspelare ner, och de som kliver in gör det jättebra idag, säger Löfvendahl.

Matchfakta

Nässjö IF – ÖSK Bandy 3–3 (1–2)

Mål: 0–1 (7) Alexander Strand, 0–2 (23) Alex Adeheimer, 1–2 (41) Philip Lindqvist, 1–3 (59) Victor Janérs, 2–3 (85) Martin Lindqvist, 3–3 (91) Linus Nilsson.

Skott: 6/3.

Hörnor: 7/12.

Straffar: 0/0.

Frislag: 25/27.

Utv: 10/20.

Publik: 315.

Domare: Magnus Alsen.