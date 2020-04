Sofia fick drömjobbet på Veckorevyn – nu jobbar hon som astrolog: ”Många avfärdar det totalt”

Veckorevyn sökte en astrolog! Vilken perfekt målgrupp för då 27-åriga Sofia. Tycke uppstod mellan redaktör Linnea Isaksson och henne, och en månad efter att hon såg den där annonsen på nätet började hon blogga för Veckorevyn.

Sju dagar i veckan under fem år, bloggade hon och hennes blogg Scorpio rising seglade upp som den mest lästa på Veckorevyns sajt.

- Jag skrev års-, månads-, vecko-, helghoroskop, dagliga horoskop, midsommarhoroskopet och hur alla tecken passar varandra. Jag var helt slut, berättar Sofia Pontén idag.

Sofia berättar att trenden växer och är "hur stor som helst".

- I New York (där hon bodde 2010-2015) var det inte några konstigheter att prata astrologi, och en klassisk klyscha att det som kommit dit kommer hit så småningom, säger Sofia.

Scorpio rising var med och skapade det i Sverige, hoppas Sofia.

Men varför blir det så stort nu?

- Vi har ett osäkert världsläge, folk är trötta på att läsa om konsumtion. Sen kommer klimatförändringarna på det och nu covid-19. Vi blir alla sökande, många vaknar upp och inser att samhället vi lever i är ohållbart på så många sätt. Jag fick en reikibehandling igår. Förut vågade kvinnan jag går till knappt säga att hon arbetade med energier, men i denna nya tid känns det okontroversiellt. Lite så känner jag också.

- Att vara astrolog är den ultimata öppningen för bra samtal när man är på fest. Det är få som inte hugger på den och det blir ofta riktigt bra samtal, men ibland får jag dra mig ur lite försiktigt när det blir för mycket. Och efter de där fem åren på Veckorevyn hade jag en period när jag mer kände att jag tyckte folk kunde ta reda på hur Fiskarnas stjärntecken var själva "eh, googla?", säger hon.

Nu har hon haft några års paus. Hon har känt sig ambivalent kring yrkesvalet och behövde tid för att fundera på vad hon ville ägna sig åt.

Astrologin kom Sofia in på mest av en slump. Hon läste filosofi på universitetet och var också mycket intresserad av psykologi och mytologi. När hon bodde i New York 2010 skrattade hon och hennes vänner åt det faktum att så många verkade tro på fenomenet över huvud taget. Sofias är född i tvillingarnas tecken, men hon kunde verkligen inte känna igen sig som en sån, en ytlig mingeldrottning var vad hon såg framför sig. Men i New York var astrologi ett helt oproblematiskt fenomen, och många pratade om det. Sofia började läsa in sig och lärde sig att hon hade skorpionen i sin ascendent (Scoripo rising på engelska, sedermera även namnet på hennes vällästa blogg) och där trillade polletten ner för henne.

- Det blev en mer nyanserad bild av mig och jag fick en del insikter. Så jag började lära mig mer. Alla har alltid alla tecken som spelar in på något sätt i ens horoskop. Och på vissa sätt är jag en klassisk tvilling – jag har ingen tioårsplan direkt, skrattar Sofia.

Men just nu har hon lust till astrologin igen. Många har saknat materialet – hennes blogg är borta från nätet – och Sofia själv känner att hon helt enkelt inte är färdig.

Samtidigt som går hon författarskolan på Lunds Universitet. Just nu skriver hon på två böcker, ett relationsdrama och en bok som har titeln Astrologen.

Vad är roligast med att vara astrolog?

- Det är såklart när något dyker upp supertydligt i någons chart och personen upplever att det stämmer in på pricken. Eller när jag får berättat för mig att mina horoskop hjälpt folk att se saker annorlunda och att de fått hjälp att byta perspektiv. Att bidra till att bredda människors horisont är fantastiskt.

Men det kan också vara ensamt ibland.

- Det är ett ganska ensamt yrke eftersom få förstår vad det innebär att ha till exempel Pluto, Saturnus, solen och Merkurius i Stenbocken, som de som föddes i början av året kommer ha. Ni fattar vad det innebär, vilket power sign, vilka extremt intensiva charts oerhört kraftfullt, extra allt! vill jag entusiastiskt häva ur mig. ”Eh, nej?” är väl det normala svaret på ett sånt påstående. Men numer finns det många forum på nätet där jag kan nörda ihop min med andra överintresserade, säger Sofia och skrattar.

Och så var det där med avsaknad av forskning och att astrologi av många avfärdas som humbug, hur ställer du dig till det?

- Gud ja! Många avfärdar det totalt förstås. En kille som jag delade kontorslokal med blev så provocerad att han fick lov att lämna rummet. Jag vilar i att jag inte predikar. ”Tycker du inte om horoskop, vill du inte ha det? Bra, du slipper!” Jag jobbar med samtycke, säger Sofia.

- Jag framhäver alltid att det är en pseudovetenskap och ingenting som vi kan verifiera, men att det samtidigt är något vi människor har hållit på med i över 3000 år, så det finns ju ett tydligt mänsklig intresse av att spegla oss i universum.

Men du tror själv på astrologi?

- Klart jag gör, det är väl en arbetsskada kanske… Men jag upplever att jag har fått mycket bevis på att det stämmer. Sen framhåller jag bestämt att vi människor inte vet allt. Vi kan inte veta allt, och det vet vi.

- Astrologi är för mig ett bra verktyg för att prata om livet på riktigt. Jag kan till exempel direkt se om någon har haft ett tufft år förra året, och när jag säger det kan allt bra bubbla ut. Det blir som terapisessioner ibland, men det blir ofta fint, ett tryck över hjärtat som kan behöva lättas. Det är flummigt, utanför det jag vanligtvis håller på med. Därför kallar jag mig hobbypsykolog ibland. Sen vet de allra flesta idag att det jag ägnar mig åt inte är någon vetenskap: vi vet inte om det funkar, men kanske det funkar?

Är du inte rädd att påverka folk åt fel håll och det ansvaret det innebär?

– Jag ställer väldigt snälla horoskop. Jag pratar till exempel aldrig om död, och undviker att titta på de riktigt dåliga grejerna, som sjukdomar och olyckor. Jag håller fast vid att livet fortfarande är livet och att allt kan hända. Jag brukar säga att planeterna siktar - men du skjuter. Alla astrologer är olika och har olika intressen. Jag är mer en människoperson än en person som sitter vid datorn och ställer dödsdatum. Om jag ser något som uppenbarligen behöver hanteras kan det ibland räcka med att ”peta lite” på personen jag pratar med, få den att komma på själv vad det handlar om. Allt behöver inte sägas rakt ut.

Ställer du horoskop till dig själv?

- Som en sort tröst, tror jag, så kollar jag hur stjärnorna står. Men det är mycket enklare att läsa för någon annan för sig själv, så jag har flera gånger beställt läsningar av andra. Det framkommer tydligt i mina charts att jag ska skriva, i alla fall. Astrologi är heller inget dumt för mig att hålla på med.