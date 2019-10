Sofia Gustafsson: Att sjunga om klimatkrisen kan göra dig cool – men är det värt insatsen?

Det finns flera exempel på musik som handlar om klimatkrisen. I Sverige har kanske Weeping Willows främst profilerat sig inom genren med sitt senaste album ”After us” som var ett konceptalbum om just klimatkrisen. Ett engagemang som startade när sångaren Magnus Carlson blev pappa i 40 årsåldern – en så kallad ”pappa-klimataktivist”.

Även vår största klimatkändis, Greta Thunberg, har gjort klimatmusik i samarbete med Manchesterbandet The 1975 som i fjol släppte ett nytt album där en av låtarna bestod av bakgrundsmusik till ett Thunberg-klimattal.

Ska man tro professor Joel Dinerstein från Brooklyn, New York, kan det dessutom vara strategiskt för en kändis att engagera sig i klimatfrågan. Dinerstein har forskat om coolhet under hela sin karriär och när han besökte Live at heart i Örebro förra året berättade han att villkoren för att anses cool har förändrats. I dag behöver den som vill vara cool också vara politiskt engagerad, en aktivist. För miljön, för feminism, för antirasism, för reglerade vapenlagar. Hans forskning sker i USA och utgår visserligen från villkoren där, men det är nog ingen vild chansning att forskningen om status går att applicera även i en svensk kontext.

Alltså kan det vara en strategisk karriärväg för en musiker att skriva klimatmusik. Med brasklappen att det helst ska vara ett äkta engagemang, Joel Dinerstein:

”Att vara cool handlar om att vara autentisk, eller åtminstone att uppfattas som autentisk.”

Det är nog bra om det kan fungera som ett hinder – det är alltid skakigt när personer får symbolisera en kamp, för social rättvisa eller för klimatet. De flesta faller förr eller senare från sina piedestaler. De riskerar då att dra med mer än sig själva i fallet.