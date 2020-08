Sofia Gustafsson: Därför ska ni titta på Önskekonserten i dag – Örebro i kubik

I dag skulle vi ha fyllt hela Stadsparken med stråkar, blås, smakprov från en blivande Örebroklassiker, läsarnas önskemusik och helt bestämt öronbedövande applåder. I dag är det dags för Önskekonserten, den tredje i ordningen. Men eftersom det är den där pandemin, ni vet, blir den digital.

Och nu ska jag berätta för er varför ni ska titta på den – snarare än bege er till den välfyllda (för att inte säga överfulla) stranden, vädret till trots.

Det har nog inte undgått någon att kulturbranschen blöder under de rådande restriktionerna. Debatten har gått hög de senaste dagarna om hur orättvist reglerna slår – på restauranger, handel, djurparker och stränder får folk flockas efter eget samvete, men sätt en musiker att spela, en skådespelare att agera, en konstnär att ställa ut så stänger polisen ned stället direkt.

Örebros kulturutbud behöver inte några sympatitittningar

Ändå försöker många kulturarbetare fortsätta med sitt verk. Ett sätt att göra det är att sända digitala konserter, föreställningar, ja till och med vernissage. Det är inte samma sak, det är de förstås medvetna om – inget slår närvaron i ett riktigt bra liveframträdande.

Men det är inte för att stötta kulturen, för att så att säga göra en god kulturgärning, som ni ska kolla på Önskekonserten i eftermiddag. Örebros kulturutbud är helt enkelt så bra att det inte behöver några sympatitittningar. Och på den här konserten kommer Örebro vara representerat – i kubik.

Wadköpings värsta skvallertant

Det mest uppenbara är förstås Svenska kammarorkestern som, om det här hade varit ett vanligt år, hade varit nyss hemkomna från London där de för fjärde gången hade medverkat på The Proms i Royal Albert Hall. Något sådant gick förstås inte att genomföra denna sommar, liksom de har tvingats ställa in höstens turné till Sydkorea, Tyskland och Östersjöfestivalen. Det är alltså en stor del av den internationella publiken som gått miste om Svenska kammarorkestern under pandemin. Med undantag för oss i Örebro eftersom det här är vår hemmaorkester. Jo, man tackar.

Gästartisterna på årets Önskeorkester ligger bakom ett projekt som ska göra musikal av klassikern från Örebro, ”Markurells i Wadköping” av Hjalmar Bergman. Och det är bland annat mannen som gett Närkedialekten ett ansikte, Peter Flack, som kommer att medverka på scenen. Tillsammans med Marie Kühler Flack ska han framföra en rapp och rolig duett i rollen som perukmakare Ström, enligt egen utsago ”Wadköpings värsta skvallertant”. Det andra smakprovet ur musikalen framförs av Jan Åström som spelar en levnadsglad, bufflig, statusmedveten och fåfäng herr Markurell när han bjuder in till sonens examensfrukost.

Önskekonserten innehåller också flera solistframträdanden. Ett av dessa görs av Sara Trobäck som sedan elva år tillbaka är förste konsertmästare i Göteborgs symfoniker. Men i dag på Önskekonserten återvänder hon dit där allt startade – uppväxt som hon är i Fjugesta började musikintresset på Kulturskolan i Örebro och i Svenska kammarorkestern gjorde hon sin första praktik. I dag spelar hon Vivaldis ”Våren”, i magiskt samspel med framför allt Katarina Andreasson (Svenska kammarorkesterns förste konsertmästare) och Anna Jansson.

Så oavsett om ni tittar direkt klockan 15 eller slår på inspelningen senare under helgen så ha detta i minnet – det här är Örebro läns kulturliv. Jo, man tackar!

Fakta: Här ser du Önskekonserten

► Gå in på na.se eller NA:s mobilapp från klockan 15.00 på lördagen och klicka på artikeln om Önskekonserten, tryck på startsymbolen.

► Den digitala Önskekonserten är öppen för alla och kräver ingen NA-prenumeration. Konserten ligger kvar på na.se och går även att se i efterhand.

► Önskekonserten är ett samarbete mellan NA, Svenska kammarorkestern och Örebrokompaniet.

Fakta: Repertoar Önskekonserten

1. Wilhelm Peterson-Berger – Intåg i sommarhagen

2. Christoph Willibald Gluck – Dans i de saligas ängder, flöjtsolist Linda Taube

3. Ur musikalen Markurells i Wadköping – Jan Åström sjunger ”Välkommen till bords”

4. Wolfgang Amadeus Mozart – Klarinettkonsert, andra satsen, klarinettsolist Kevin Spagnolo

5. Andrea Tarrodi – Cameleopardalis

6. Ur musikalen Markurells i Wadköping – Peter Flack och Marie Kühler Flack sjunger ”Skvaller”

7. Lars-Erik Larsson – Pastoralsvit, första satsen

8. Antonio Vivaldi – Våren ur Årstiderna, violinsolist Sara Trobäck

9. Ludwig Beethoven – Första symfonin, finalen