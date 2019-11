Sofia Gustafsson: Hellre naiv än utelämnad till undergången – ”Vi måste lita på dem som vet mer”

Under några höstveckor har vi i artikelserien ”Kulturen & klimatkrisen” intervjuat lokala konstnärer, musiker, författare och designers som på olika sätt närmat sig klimatförändringarna. Personligen har jag påverkats extra starkt av några delar:

När jag intervjuade författaren Markus Lutteman citerade han en klimatforskare som sa att det är lättare för människan att föreställa sig jordens undergång än en annan typ av civilisation. Uppenbarligen behöver vi strypa trenden med dystopier och börja söka utopierna. Jag tror att motståndet mot utopierna är på grund av att de balanserar på gränsen mot det naiva. Ett litet pris att betala om alternativet är att vi står utlämnade till undergången.

Både konstnären Petter Nilsson och folkmusikern Sara Parkman är inne på att kulturen nog inte kan vara ett verktyg för att driva klimatdebatten eller leda till att vi ställer om. Här vänder de snarare blicken mot politiken, vetenskapen, makten och pengarna. Däremot anser de att kulturen behövs som ett rum för att sörja och bearbeta känslorna inför klimatkrisen. Nåväl, så vi behåller dystopierna – jämte utopierna.

Att vi kallar det en kris har retat upp en del läsare

Och så kommer jag heller inte kunna glömma bilden av konstnären Mattias Källs sons små avgjutna fötter som knappt skymtade under berget av ett års sparat plastavfall inpackat i orangea soppåsar. Är det vad vi lämnar efter oss för våra barn att bära på? Och då är det bara ett material som sparats, under ett år. Jag vågar inte tänka på det sopberg min egen dotter skulle begravas under.

Vi har själva valt att kalla artikelserien för ”Kulturen & klimatkrisen”, att vi kallar det en kris har retat upp en del läsare som skickat mängder med material som ska motbevisa att det alls pågår någon kris. Det har jag inte läst. Istället lutar jag mig mot Åsa Wikforss, professor i filosofi och ledamot i Svenska Akademien:

”Den mänskliga kunskapen är ju ett gemensamt bygge. Alla specialiserar sig på något, och tack vare språket kan vi sprida det från människa till människa. Den mesta av vår kunskap får vi från andra människor, inte från direkta erfarenheter. Så vi måste lita på dem som vet mer.” (GP 8/6 2019)

När det gäller klimatkrisen finns det en etablerad vetenskaplig konsensus. Det räcker så.