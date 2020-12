Sofia Gustafsson: Vaccinkritikerna spelar på föräldrars rädsla

”Healthy young child goes to doctor, gets pumped with massive shot of many vaccines, doesn't feel good and changes - AUTISM. Many such cases!”

Så skrev Donald Trump på Twitter 2014. Efter det har han fortsatt twittra om att han tror att det finns ett samband mellan vaccin och autism vid över 20 tillfällen. I USA konstaterar man att presidenten har varit en framgångsfaktor för vaccinskeptiker.

Vaccinmotståndet som ett av de tio största hoten mot global hälsa

Under coronakrisen har han kovänt i frågan och de senaste veckorna har fokus istället legat på att ta åt sig äran för det vaccin mot covid-19 som nu faktiskt sprider visst hopp i världen. SVT skriver om hur presidenten uttalade sig på en presskonferens om saken:

”Pfizer och andra, ni hade aldrig haft ett vaccin på plats om det inte hade varit för mig förrän om fyra år. FDA hade aldrig lyckats göra det som de gjorde, det jag tvingade dem till.”

Nu finns det inte längre något uppseendeväckande över att Donald Trump gör absurda uttalanden, att han vänder kappan efter vinden och att han helt avfärdar vetenskap, forskning och experter. Men i det här fallet är han bara en del av en större – och bokstavligt talat livsfarlig – utveckling.

En hel rörelse som kapitaliserar på den sorgen...

Mellan åren 2016 och 2019 har antalet dödsfall i mässlingen stigit med 50 procent – trots att det finns ett fungerande vaccin som på ett säkert sätt har använts i decennier. I Europa har ökningen varit dramatisk, och inom vissa områden har smittan också spridits i Sverige.

”Det finns tyvärr en oro för biverkningar och enstaka föräldrar väljer därför att inte vaccinera sina barn.”, konstaterade Kristian Riesbeck, professor och vaccinforskare vid Lunds universitet, när tidskriften Vetenskap & hälsa skrev om ökningen 2019. Samma år listade Världshälsoorganisationen (WHO) vaccinmotståndet som ett av de tio största hoten mot global hälsa.

Enligt en undersökning som Novus gjort för SVT agenda säger mer än en fjärdedel (26 procent) av svenska befolkningen nej till att vaccinera sig mot covid-19.

Hur hamnade vi här?

Dokument inifrån på SVT visar just nu dokumentärserien ”Vaccinkrigarna” av reportrarna Anna Nordbeck och Malin Olofsson. De har infiltrerat både den svenska och amerikanska antivaxx-rörelsen och ger tittarna en inblick i hur resonemangen ser ut från insidan.

Här står sig forskning och vetenskap slätt gentemot en mammas hjärtskärande berättelse om ett barn som farit illa. Att det inte finns något bevisat samband mellan att barnet blev sjukt och vaccineringen är inte poängen. ”People are the science”, svarar en amerikansk vaccinationsmotståndare och slår fast att människornas upplevelser är bevis nog.

Det är inte så konstigt att den som förlorar ett barn, eller vars barn blir allvarligt sjuk, försöker hitta en förklaring. Det kan nog till och med kännas skönt att hitta någon att skylla på. Men en hel rörelse som kapitaliserar på den sorgen...

Kanske är det på samma sätt med vaccin som med demokrati, att vi varit så skyddade mot många av de sjukdomar vi vaccinerar oss mot att vi glömt bort att vara rädda för dem. Man säger att varje generation måste erövra demokratin, vi får nog lägga till vaccin i slutet på den meningen.

Och det fort – om vi ska kunna stoppa covid-19.