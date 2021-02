Sofia Gustafsson: Var fick Örebro teater all sin pandemienergi ifrån?

”Plötsligt utvecklar sig en fullskalig katastrof när en smitta sprids i lokalen och situationens allvar tvingar fram akuta moraliska val.”

Texten är från en beskrivning av pjäsen ”Utbrott” som Örebro teaters Rikard Lekander gjorde tillsammans med dramatikern Gustav Tegby på Profilteatern i Umeå 2013. Den handlade om en skenande pandemi där man involverade alla i teatersalongen genom att placera ut skådespelare i publiken. När virusets spreds skedde utbrotten plötsligt hos stolsgrannen. Men det slutade inte där, publiken bussades sedan till ett inhägnat område där de togs emot av andra skådespelare som var klädda i skyddsmundering plus (den där som påminner om astronauter).

”En gång var det en i publiken som tog fram en allergispruta och tänkte sätta den i en skådespelare som låtsades krampa i ett anfall, då fick vi ingripa.”, minns Rikard Lekander när han återger den dystopiska skräckföreställningen.

Jag föreställer mig att Örebro teater skulle sätta upp den nu, under en riktig och pågående pandemi. Det är knappast aktuellt, men bara tanken får pulsen att skena.

Däremot kan det vara en del av förklaringen till hur Örebro teater har hanterat pandemin. Till skillnad från regeringen och riksdagen tycks teatern ha varit mentalt förberedd på kristider.

Istället för att konstatera att publikrestriktionerna sätter stopp för verksamheten har de ställt om:

Med ”Skrönor på teatertrappen” tog man scenen utomhus, där viruset inte sprids lika lätt, redan i maj i fjol. Under hösten spelades föreställningarna in och publiken som inte fick biljetter eller vågade sitta med andra i salongen kunde fortsätta ta del av teaterns produktioner digitalt. Nu fortsätter de utforskandet genom att under våren sätta upp en pjäs som från början är gjord för det digitala formatet, en Zoompjäs.

Och de har växlat upp:

I fjol öppnades en helt ny scen med soppteatern i Teatercaféet. De hann visserligen bara med premiären innan de fick stänga, men den står där redo att leva upp igen och med en färdigrepeterad föreställning på vänt. Nu öppnas ytterligare en ny scen, Studion, där lite mer experimentell teater ska spelas. Båda dessa scener är redan från början anpassade för en mindre publik vilket ju är extra genomtänkt i dessa tider.

Dessutom två scener med potential att locka en ny publik till teatern – ”en liten skärva av Berlin” kan nog få många yngre, ölsugna örebroare att styra stegen över Järntorget mot en röd matta utanför den tunga, gråa förrådsdörren intill Biljarden.

En annan fin detalj som är värd att uppmärksamma i sammanhanget är hur Örebro teater förstått sitt uppdrag. När jag frågar efter ekonomin i att göra snygga, inspelade produktioner av pjäserna som publiken fått hyra – vad kostar det? Hur mycket tjänar ni på det? Hur många är det som har hyrt? Är det lönsamt?! Så möts jag återkommande av svar om att det visserligen gått över förväntan, fler har hyrt än man först trodde. Men det är långt ifrån lönsamt för det. Och det är heller inte poängen:

”Många som är i riskgrupp har hört av sig och varit tacksamma över det digitala alternativet, och det är ännu viktigare för oss att vi funnits här för dem som varit ensamma under den här tiden än själva antalet som sett inspelningarna.”, säger Rikard Lekander.

Touché.