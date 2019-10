Sofies badfoto på Örebroparet har valts till utställning på Fotografiska: ”Fint att få skildra en så privat stund”

En internationell jury har plockat ut de bästa bilderna som skildrar vardagslivet i Norden under en vecka i maj i år. Av tiotusentals inskickade bilder valdes drygt 200 bilder till en fotobok, 60 av dessa ställs ut på Fotografiska. Utställningsaffischen pryds av ingen mindre än Sofie Isakssons bild på ett äldre par som badar i ett badkar tillsammans.

Hur kom bilden till?

– Jag känner Bitte, som är med på bilden, lite grann sedan tidigare från Fotograficentrum. Hon råkade ut för en olycka och bröt handlederna. Hon är keramiker och konstnär och van att jobba med händerna, men hon var jättefrustrerad över att hon inte kunde bada. Hon fick hjälp av hemtjänsten men saknade badet. Hon och hennes man har alltid badat ihop, ända sedan de träffades. Så när jag blev inbjuden den veckan i maj som skulle fotograferas frågade jag om jag kunde få komma och fotografera när de badade. Först sa de blankt nej, men till slut fick jag det. Så jag gick in i badrummet och tog så många bilder jag kunde ta, och gick ut igen.

Vad vill du berätta med din bild?

– Jag tycker det var rätt fint, de är 80 båda två, och med tanke på hur äldre beskrivs i media, så finns det saker vi inte ser. Det är väldigt privat, kanske inte något man berättar att man gör. Det kändes fint att få skildra en så privat stund med ett äldre par som verkligen tycker om varandra och visar kärlek i en vardaglig stund som ett bad.

Hur känns det att ha blivit utvald till utställningens affischbild?

– Jag fick en chock, det kom en inbjudan till Fotografiska och det var min bild på inbjudan, så jag trodde först att inbjudningarna var anpassade till varje fotograf. Men sedan såg jag att bilden ligger på förlagets och Fotografiskas hemsidor.

Skickade du in fler bilder?

– Jag skickade in tre eller fyra bilder. Det kom med en bild till som är med i fotoboken.

Har du ställt ut på Fotografiska tidigare?

– Nej det är första gången. Det är jättekul, jag har många kollegor som varit representerade med hela utställningar men jag har aldrig kommit dit. Nu är det en del i en stor utställning.

Det är Bitte Alling-Ode från Hampetorp som på bilden badar med sin man Peter. Ända sedan 1990 följer de samma ritual på söndagarna: Klassisk musik med samtal om det som berör dem djupast.

Hur känns det att vara med på bild på utställningen?

– Min man protesterade först, men jag lovade massor med badskum. Men skummet smälte oroväckande fort och vi blev mer och mer nervösa. Men till slut tog Sofie bilden, säger Bitte om fotograferingstillfället.

Hon har fått en del kommentarer om att de ställer upp på bild i badkaret.

– En del tycker det är konstigt. Men det är en så fin och jätterolig idé, och Sofie är en jätteduktig fotograf så därför ställde vi upp. Det är en väldigt bra text i boken som bygger på en intervju med oss också, säger hon.

I fotoboken berättar Bitte och Peter om hur de först träffades för trettio år sedan på gemensam väns 50-årskalas, och hur de en tid senare stötte på varandra igen på ett dansgolv.

"På dansgolvet höll han sin hand exakt en centimeter från min, men ändå dansade vi perfekt ihop. Jag insåg direkt att detta var mannen i mitt liv."

De är båda i samma ålder, födda 1940, och har under sin barndom fått dela på badkaret med sina syskon för att spara på badvatten. Idag handlar deras gemensamma bad inte om att spara varmvatten.

”Men vi badar bara ihop för att det är så underbart och skönt, och där i badet somnar han till och med ibland i mina armar, min man”.

Det var stiftelsen Expressions of Humankind och bokförlaget Max Ström som bjöd in till dokumentationsprojektet för att skildra livet i Norden under en vecka i maj. Utställningen Nordic Life öppnade den 24 oktober, och samtidigt ges boken, skriven av Petter Karlsson, med samma titel ut. Boken finns på sex olika språk, alla de nordiska nationella språken och engelska.