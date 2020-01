Sökes: 400 sommarjobbare till BillerudKorsnäs

Koncernen söker sommarvikarier till en rad olika verksamhetsområden, från produktion till administration. Det berättar BillerudKorsnäs i ett pressmeddelande.

"Flest sommarjobbare behövs till vår produktionsanläggning i Gävle där vi behöver anställa 110 personer. På Gruvön kommer det att finnas ett 90-tal sommarjobb att söka och på Frövi/Rockhammar, Karlsborg och Skärblacka mellan 60 och 75 jobb" skriver företaget i pressmeddelandet.

Bland annat erbjuds sommarjobb inom produktion, mekaniskt och elektriskt underhåll, inköp, administration, magasin och utlastning, logistik, IT samt kvalitet och laboratoriearbete. Anställningarna har en varierande längd på 2-16 veckor under tiden maj-augusti beroende på uppgift och produktionsanläggning. Arbetstiderna är antingen under dagtid, kontinuerlig skiftgång eller tvåskift.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och förpackningslösningar. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4300 anställda.