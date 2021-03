Solen är hittills ingen strålande affär

Att vara med i en solcellspark såg jag som ett bra miljöalternativ då det är så dyrt att själv installera solceller. Det man inte tänker på att under vintermånaderna ger inte solcellerna särdeles mycket. Under perioden november till februari har vi fått cirka 65 kr sammanlagt. Vi hade ingen sol under lång tid och snö och kyla ger ingen större mängd el. Vi har fem paneler och det vi har fått betala för att vara med på solpanelerna rör sig om cirka 100 kr per månad. Så för tillfället har vi gjort en stor förlust och jag undrar om vi kommer hämta tillbaks det under våren och sommaren.

Vi gick med i augusti och har aldrig under den tiden kommit över 100 kr per månad så jag ligger back med cirka 600 kr. Så min känsla är att vi kommer gå plus minus noll på den här resan med att vara med i en solcellspark. Jag trodde i min enfald att jag skulle bidra till något bra och att vi skulle kunna spara lite på elkostnaden. Dessutom har vi betalat hela kostnaden i förskott för tre år så det blev en god inkomst för elbolaget. Men det tror jag inte längre. i Januari fick vi hela 2,43 kr från solcellerna, det är långt från de 100 kr som vi lagt in. Fast vi har ju betalat flera tusen. 291 kronor in på 6 månader. 600 kr ut.

”Arga Maggan”

Lindesberg