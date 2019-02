Kvinnan som bor i lägenheten larmade polisen på onsdagsförmiddagen, efter att ha varit borta under natten. Gärningsmännen har troligen tagit sig in i bostaden via altandörren. Det finns ännu inga uppgifter om vad som stulits. Polisen kommer att genomföra en brottsplatsundersökning i lägenheten.