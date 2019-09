Solidariteten i Sverige vittrar sönder

När ska solidariteten komma tillbaks? Det var länge sedan vi kände att den existerar. Nu kommer de nya sänkningarna av skatter men bara för de rika som redan har så de klarar sig. Skatten sänks för pensionärer som får över 17 000 kr i månaden. Majoriteten av pensionärerna får lägre pension så de får ingen sänkning, de som verkligen behöver den. Den fattigaste pensionären får 200 kr mer men skatten för den summan kommer innebära att det inte är 200 mer de får i plånboken. Summan är ett hån mot den fattige.

Den ökade bostadstillägget hjälper inte de som redan har pension för de har inte haft råd att bo i en lägenhet som är dyrare än 5600 kr och de flyttar inte till något dyrare.

Ta bort skatten helt på garantipensionsdelen och ingen skatt borde tas ut på pensioner under 18 000 kr i månaden. De som har haft hög inkomst under sitt yrkesverksamma liv har kunnat betala in höga premier till privata pensionsförsäkringar och fonder. Vi med låg inkomst har aldrig kunnat betala in något själva.

När den andra personen i hushållet får pension så sänks den fösta personens pension. Är det verkligen rättvist? Varje person ska få sin pension oberoende på vad den andra får. Det lägsta summa som man skulle får borde vara 15 000 kr i månaden. Tänk om vi kunde få vara med och kunna köpa saker som andra.

”Mimmi tänkaren”

Lindesberg