Solsken och välbesökta isar i Kumla: ”Enkel grej som skänker glädje till många”

De senaste veckorna har alla som besökt Kumla haft möjligheten att ta sig ut på några av de isar som Kumla kommun har anlagt runt om kommunen. Detta har många Kumlabor tagit fördel av och isarna har varit uppskattade och välbesökta. Ute vid Smedstorps lekplats var Lucas Lundstedt och Zacke Öberg ute och njöt av is och sol.

– Vi har varit här hela dagen. Det är roligt att åka och jag bor bara några meter härifrån så jag är ute och åker nästan varje dag, säger Zacke Öberg.

Tar man sig lite längre österut mot Hällabrottet kan man besöka ännu en is. Isen är anlagd vid Tallängens skola och på plats är Luna Johnsson. Hon är en van skridskoåkare och tar gärna på sig ett par skridskor när hon får möjligheten.

– Det är roligt att åka, ibland ramlar man såklart, men det är inget som jag bryr mig om, säger hon.

Tyvärr skymmer träden runt Tallängens skola det strålande solskenet som söndagen bjöd på. Men detta var inget som påverkade Luna Johnssons humör eller åkarglädje. Men efter en och en halv timmes åkning börjar både köld och hunger göra sig påminda och Vera Johnsson gjorde sig redo för att packa ihop för dagen, men inte för säsongen.

– Jag tycker om att åka så det blir nog några fler gånger i år, säger hon.

Inne i centrala Kumla finns det självfallet ännu en is, denna vid Malmens skola och det är den is som av förklarliga skäl är mest välbesökt under söndagen. En person som var ute och gjorde sin skridskodebut var Liam Fält, 5 år gammal. Hans mamma Ever Manyanga Fält var med vid debuten och hon var imponerad över alla unga skridskoåkare på isen.

– Det är otroligt hur modiga de är i den åldern. Det är många barn här och de ramlar och ställer sig upp direkt och de lär sig väldigt fort, säger hon.

Hon gläds över alla som är ute och har en god stund på isen och tycker att det är ett bra initiativ från Kumla kommuns att de har spolat isar runt om i kommunen.

– Jag åker inte själv, det är jag för feg för, men det är ett väldigt enkelt sätt att skänka mycket glädje till många människor, säger hon.

Lite längre bort på samma is åker Greta Vikholm med sin familj som moraliskt stöd vid sidan om isen. Hennes pappa John-Eric Vikholm är en gammal hockeyspelare så Greta har skridskoåkandet i blodet, och är den som är initiativtagaren till söndagens utflykt.

–Jag gillar att åka skridskor och har varit ute flera gånger i veckan, säger hon.

Även hennes föräldrar håller med om att det är roligt, trots att de inte åker skridskor just under söndagen.

– Det är så härligt att kunna komma ut och göra något, speciellt när det är sånt här väder. Förhoppningsvis blir det inte alltför varmt i veckan, så att isen kan få ligga kvar tills sportlovet, säger Gretas mamma, Ellen Vikholm.