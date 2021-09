Sorg efter klubbens äldste medlem: Orienteringsprofilen blev 97 år

Klubbens äldste medlem Bengt Holgerson har somnat in. Han skulle ha fyllt 98 år i december. Han har varit pigg och aktiv ända till hösten 2020 och deltog då under hösten i fyra veteranorienteringar.

Han började med orientering som 18-åring i IFK Kumla. När han var 25 år bildades Kumla OK och då blev han medlem där.

Samlingspunkten var träningsstugan kallad ”Ekebybastun” och där fanns en karta ritad av Kumla OK vid Ekebyskogen som låg i Kumlas nordvästra utkant. Han var med i styrelsen under tolv år och under dessa år var han ordförande i fyra år. Han var banläggare till olika tävlingar.

Bengt tränade och tävlade mycket men fick göra ett uppehåll innan han 2007 kunde göra en knäoperation som gjorde att han åter kunde ta upp orienteringen. Klubben, numera OK Tisaren, hade ett gäng ”gubbar” som tisdagar och lördagar träffades före den vanliga träningstiden, tog sig en runda i skogen och därefter badade bastu i klubbstugan i Långängen.

Han var också intresserad av skidåkning och hade en utbildning som färdledare för fjällskidåkning inom SJ turistförening. Skidorientering var också populärt de år det fanns snö.

Bengt har 15 DM-tecken, har sprungit 10-mila och tävlat mycket under åren. 1969, när Kumla OK firade 20-årsjubileum, fick han en förtjänstnål som tack – och 2003 blev han hedersmedlem. Han blev invald i Närkes Skogskarlar 1966.

Han var en mycket drivande kraft när det gällde att inventera gamla torp och det är en anledning till att boken” Ödetorp runt Tisaren” kom till.

Han var skofabriksarbetare i Kumla och arbetade inom SJ. Ett favoritställe var sommarstugan vid Tibon i Åsbro, där familjen ofta bodde halva året.

Bengt var den siste av klubbens ”gubbar” som brukade träffas och bada bastu tillsammans; Sven Karlsson, Ove Jansson, Hasse Hallblom, Tage Erikson, Bernt Persson och Sven Andersson ingick i den gruppen.

Vila i frid.

För OK Tisarens veteraner

Maude Larsson

Vill du skriva minnesord?

NA publicerar kostnadsfritt minnesord efter nyligen avlidna personer.

Några saker att tänka på:

► En bra maxlängd är cirka 2 500 tecken, inkluderande blanksteg, då det annars blir för texttungt. 2 500 tecken motsvarar ungefär en A4-sida text.

► Undvik att skriva i du-form, eftersom texten ju riktar sig till NA:s läsare.

► Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera utdrag ur dikter och sånger.

► Vi publicerar gärna en bild av den avlidne.

► Glöm inte dina kontaktuppgifter, om vi behöver fråga dig om något.

Om du vill mejla: [email protected]

Om du vill skicka brev: NA, Familjeredaktionen, Klostergatan 23, 701 92 Örebro.

Om du har frågor: Mejla till [email protected] eller ring 019-15 50 90.

Redaktionen kan komma att textredigera i insänt material.