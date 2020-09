Sorg efter universitetsprofilen: ”Vi är honom stort tack skyldig”

Plötsligt, som en blixt från en klar himmel, nås vi av budet att Thord Strömberg hastigt avlidit vid 77 års ålder.

Thord var född i Vaikijaur, en liten by utanför Jokkmokk. Som många begåvade personer från platser och miljöer utan längre utbildningstradition utbildade sig Thord till folkskollärare. Det skedde vid seminariet i Luleå men Thord flyttade snabbt söderut och tjänstgjorde som lärare vid Almbyskolan i Örebro under tio år.

Törsten efter mer utbildning blev för stor och studier vidtog vid dåvarande högskolan i Örebro med en kandidatexamen i ämnena statskunskap och historia. Det ledde i sin tur vidare till doktorandstudier i historia vid Uppsala universitet blandade med lärartjänst vid högskolan. Han var en av högskolans första doktorander och disputerade 1984 med avhandlingen ”Kommunalsocialism inför verkligheten.” I den granskade han efterkrigstidensens mark-och bostadspolitik i Örebro, Norrköping och Karlstad.

Efter avlagd doktorsexamen fick Thord tjänst som universitetslektor och begåvades med en mängd olika uppdrag. Antalet disputerade lärare var lågt och akademisk kompetens var mycket eftersökt.

Thord var under hela sitt liv en mycket solidarisk person, han fick tillsammans med den också nydisputerade Ingemar Elander snart uppdraget att hantera och fördela de små men viktiga forskningsmedel som tilldelades högskolan. Dessutom var han prefekt under tre perioder, ett inte alltid lätt uppdrag i en växande högskola med många viljor. Eftermälet till detta uppdrag var mycket gott. Han var också under en period ledamot i den humanistiska/samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Historieämnet växte och blev ett av universitetets mest framgångsrika ämnen med flera mycket meriterade interna och externa rekryteringar. Thord fortsatte efter disputationen med sin forskning och blev docent i historia.

Han mottog högskolans pedagogiska pris 1993 och han var huvudhandledare för fem doktorander. Forskningen rörde främst en fortsättning på avhandlingsarbetet med avhandlingens tema: mark och bostadspolitik. Han bedömde själv sitt bidrag i samlingsvolymen ”Socialdemokratins samhälle” (1989) som det mest spridda och lästa.

Ett flertal andra publikationer kom från Thords penna. Många rörde Örebros lokala historia. Utvecklingen från det tidiga 1900-talets sko- och kexstad till dagens universitetsstad intresserade Thord mycket, och det problematiserade och undersökte han i flera publikationer.

Över trettio års möten med örebroare i lokalhistoriska kurser gav Thord möjlighet att både berätta och analysera stadens utveckling. Tydligast illustreras detta i boken ”Makt och medborgare – Örebro under 1900-talet”. En bok som borde läsas av alla örebroare och många fler därtill, eftersom den mästerligt speglar det svenska samhällets förändring under den tidsepoken.

Ändå – den kanske största utmaningen kom när högskolan skulle söka universitetsstatus och dåvarande rektor Ingemar Lind gav Thord uppdraget att vara redaktör för ansökan. När man nu läser den slås man av hur välskriven och sammanhållen den är. Kvaliteten på ansökan måste ha varit en starkt bidragande orsak till att högskolan blev universitet. Den betydelse Thord hade för att målet skulle uppnås kan inte skattas högt nog.

På samma sätt blev Thord en av två huvudredaktörer för den bok som producerades inför Örebro universitets tioårsjubileum: ”Örebro universitet inför sitt andra decennium”. Boken innehåller fantastiska sammanfattningar av hur olika lokala och nationella makthavare och akademiska företrädare såg på högskolepolitiken fram till tioårsjubileet 2009. Den blev en lärobok i högskolepolitik.

Under åren 2003–2006 var Thord projektledare för universitetets satsning på utbildning och innovation i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. Hans stora förtjusning i Bergslagen kunde då förenas i ett akademiskt och regionalt utvecklingsarbete. Bergslagen var ett ständigt återkommande favoritämne i diskussioner om vad som historiskt hänt och hände i denna del av landet.

Thord och hans livskamrat Gunnela tillbringade mycket tid i sitt älskade torp i Bergslagen. De deltog tillsammans outtröttligt i olika arrangemang och engagerade sig för den lokala utvecklingen.

Thord pensionerade sig 2008 men fortsatte att arbeta deltid på rektors kansli med olika interna utredningar. Han var i hög grad delaktig i universitetets utveckling.

Det är ytterst sällan man enkelt och obestridligt kan sammanfatta en akademikers liv och gärning sålunda:

Som lärare var han inte bara kunnig – han hade även förmågan att ta fram det bästa hos sina elever och doktorander.

Som forskare var han inte bara framstående och produktiv inom sitt forskningsfält. Han hade även forskningsadministrativa kompetenser som verksamt bidrog till att skapa en välrenommerad och produktiv forskningsmiljö vid Örebro universitet. Därtill kommer att han som snart sagt ingen annan även lyckades med att föra ut sin forskning till en bred allmänhet.

Som institutionsansvarig agerade han med stor oväld, skicklighet och mänsklig värme.

På fakultets- och lärosätesnivå bidrog han substantiellt till att högskolan idag med stolthet kan kalla sig universitet.

Att han dessutom var sina kollegers solidariska kollega gör att inte bara vi utan även Örebro universitet känner djup sorg och saknad över att denna helgjutna person inte längre finns ibland oss. Vi är honom stort tack skyldig.

Jens Schollin

Professor

Rektor vid Örebro universitet

2008–2016

Ann-Sofie Ohlander

Professor i historia Örebro universitet

1995–2006

Thorsten Nybom

Professor i historia

Vice rektor Örebro universitet

2002–2016

