Sotar-Hasse cyklade 3000 kilometer (!) genom Europa – så var den galna resan: ”I Frankrike blev det problematiskt”

I mitten av augusti rullade vännerna Hasse Olsson och Örjan Erixon ut på en lång cykeltur i riktning mot spanska Torrevieja. Under tiden samlade de in pengar till välgörande ändamål.

– Vi har haft 400-500 som följt oss, och just nu är vi uppe i 56 000 kronor, säger Olsson.