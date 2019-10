Spara in på onödiga resor

Den 25 juli tog Lokal-tv upp att en yngre, politisk tjänsteman skulle till ett EU-möte i Bryssel. Dialogen lät ungefär så här: ”Vad är det för möte?”. ”Ungefär som Almedalen fast utan jippon”. ”Varför ska du åka?”. ”För att lära mig hur andra länder ser på och försöker lösa svåra samhällsproblem”. ” Vad tänker du tillföra?”. ”Hur vi i Sverige ser på saker men främst ett ungdomsperspektiv”. Där slutade tv-inslaget.

Vad exakt ska resan ge för pengarna? Svaren är vackra, luftiga antydningar. Är resans kostnader (biljetter, hotell, traktamente, eventuell övertid och i ärenden som försenas under frånvaron) rimliga i förhållande till den tänkta nyttan? 2019 har vi teknik som gör att man från sitt kontor via Internet kan ta fram hur andra länder löser sina problem. Det går finfint att ringa folk utomlands. Behöver man snacka i grupp är videokonferensen ett utmärkt verktyg för diskussioner med folk världen över som näringslivet använder. Eller tvingas använda. Det kan inte täcka kostnader för tveksamt befogade resor via medborgarnas skattepengar.

Djävulen döljer sig i detaljerna heter det. Vad är det som gör att politiker och tjänstemän inte är mer varsamma med skattemedlen i smått och stort, inte bara i Örebro? Jo, mänskliga svagheter, svårgenomskådliga beslutssystem och att vi skattebetalare tillåter det som sker. Bryr vi oss mer kommer det att bli bättre. Låt inte ”Uppdrag granskning” göra hela jobbet ensamt. Gör din del där du står!

”Mina skattepengar ska inte gå till fluff”

