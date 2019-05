Indianernas Chris Holder först i år med att snuva giganten på poäng: "Lyckades hålla honom utanför"

Indianerna besegrade Vetlanda under måndagskvällen, tack vare en stark start på matchen. Efter fem heat hade man kört ihop tre femettor, och ledde med 21–9. Försprånget blev för stort för att gästerna skulle kunna knappa in, även om de till sist började jobba sig in i matchen. Slutsifforna blev seger för Indianerna med 51–39.

Man avslutade matchen med kvällens fjärde femetta, då Piotr Protasiewicz gick segrande ur det sista heatet.

– Grabbarna gjorde det bra idag. Regnet gjorde det tufft och det blev lerigt, så det var viktigt att få bra starter. Vetlanda är ett tufft lag men vi lyckades vinna med en bra marginal. Det var bra gjort, säger Indianernas Chris Holder till NA efter matchen.

Halvvägs in i matchen föll regnet över Sannahed, och banan blev lurig att hantera.

Lagkamraten Tai Woffinden fick frågan av speakern, om hur väderförhållandena ändrade matchens förutsättningar. Han svarade att före regnet var det som att köra bil på sommaren. Efter regnet, som att köra bil på vintern.

Chris Holder instämmer.

– Ungefär så, det förändrar mycket och man får försöka hitta ett sätt som fungerar. Alla pratade ihop sig och löste det, så det fungerade bra för oss idag, säger Holder.

Chris Holder var fjärde poängbäst i Indianerna, med 8+1 bakom Kenneth Bjerre, Piotr Protasiewicz och Tai Woffinden. Holder plockade ett poäng i det första heatet, och noll i det sjunde. Sedan körde han upp sig och tog en tvåa i tionde och 14:e.

Det var dock i det 13:e heatet som han slog till med dagens snackis – och vann över Vetlandas Bartosz Zmarzlik, som hittills inte tappat en enda poäng i elitserien 2019. Zmarzlik såg först inte ut att ha några planer på att göra det under tisdagen heller, då han tog fyra raka trepoängare på Sannahed. Men i det 13:e satte Holder stopp för framfarten, och Zmarzlik fick nöja sig med en tvåa.

– Zmarzlik kör otroligt bra just nu. Jag insåg till en början inte att jag var först med att ta poäng av honom, men det är klart att det är kul när man slår de som är riktigt bra. Sen är huvudsaken att vi vinner som ett lag, det här var mest en bonus. Jag fick en bra start i heatet och lyckades hålla honom utanför, säger Holder.

Indianerna – Vetlanda 51–39

Poäng, Indianerna: Kenneth Bjerre 10+2, Piotr Protasiewicz 10+2, Tai Woffinden 9, Chris Holder 8+1, Anders Thomsen 5+2, Joel Andersson 5+1, Ludvig Lindgren 4+1

Poäng, Vetlanda: Bartosz Zmarzlik 17, Dominik Kubera 8+2, Szymon Wozniak 6, Troy Batchelor 5, Viktor Palovaara 3, Jakub Jamrog 0, FIlip Hjelmland 0

Publik: 2689