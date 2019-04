Lindgrens nya grepp – från 80 tävlingar på ett år till att bara köra för Indianerna: ”Enda jag inte testat ...”

”Upp klockan tre på morgonen, 320 mil i bussen, färjan över. Ny tävling: England. 30 heat, vurpa, bacon, röntgen, gipsa bägge armarna. Färjan över. Ny tävling: Polen. Och bajamaja i Krakow.”

Robert Gustavssons imitation av speedwaylegendaren Tony Rickardsson på Idrottsgalan 2003 har blivit en klassiker – kanske för att den innehåller rätt stora korn av sanning. Speedwaysporten liknar inget annat, med de ständiga resorna och det extremt intensiva tävlandet där det är helt normalt att förarna representerar tre–fyra klubbar åt gången. Och riskerar våldsamma krascher var och varannan kväll, för minimal ersättning.

Indianernas lagkapten Ludvig Lindgren, 28, är typexemplet. Faktum är att han under flera säsonger var en av speedwayvärldens allra flitigaste förare: 2016 körde han samtidigt för Masarna i elitserien, Valsarna i allsvenskan, Leicester i brittiska högstaligan och Newcastle i andraligan – och fick ihop 80 tävlingar mellan slutet av mars och mitten av oktober. Bara i augusti det året körde örebroaren 15 tävlingar – en varannan dag, i snitt. Året därpå körde han 73 tävlingar, i fjol 59. Hamsterhjulet har rullat på.

Men inför årets säsong har Lindgren gjort helt om. Inför Indianernas seriepremiär den 7 maj är lagkaptenen bara skriven i Kumlaklubben. Han har inte ens en allsvensk styrning utan kommer, i varje fall inledningsvis, bara att köra för Indianernas lag i elitserien och division 1.

– Jag har alltid haft filosofin att man ska köra så mycket som möjligt för att bli bättre, men jag har testat det utan att bli speciellt mycket bättre – så nu tester jag att fokusera om. Jag vet hur det är att köra många matcher: Det enda jag inte testat är hur det är att köra lite färre matcher. Jag ska satsa på kvalitet i stället för kvantitet i år, och vara hungrig inför varje heat, säger Lindgren.

I fjol hade Lindgren kört åtta tävlingsmatcher för Newcastle redan innan Indianerna drog igång elitserien. I år kommer han bara ha gjort fyra träningsdagar och fyra mindre tävling hemma i Sverige när säsongen startar med bortamatch mot Masarna den 7 maj. Men det handlar alls inte om någon nedtrappning utan om att han ska hitta kraft att bli en bättre förare. Och den slutar inte vid ett hårt reducerat tävlingsschema.

– Jag har också köpt in en motor som är trimmad av dansken Flemming Graversen, en trimmare som många av toppåkarna använder sig av. Förhoppningsvis kan det ge mig både självförtroende och fart i grejerna. Nu kör jag med de absolut bästa motorerna, mina cyklar är så gott som så bra de kan bli, jag har jobbat mer med det mentala och har fått in Marcus Åström som koordinator och tagit över min mekaniker, George Bond, från England, berättar Lindgren och summerar:

– Förutsättningarna är så bra de kan bli. Går jag inte framåt i år är det dags att se sig själv i spegeln.

För utvecklingskurvan de senaste åren är ingen rolig läsning: Från 1,128 poäng i snitt per elitserieheat (1,538 med bonus) för Masarna 2016 via 0,946 (1,232) i Indianerna under comebackåret 2017 till 0,826 (1,022) i fjol. Det är den trenden som måste brytas.

Om det börjar rulla på kan Lindgren tänka sig att skriva på för något lag i allsvenskan, England eller Polen när transferfönstren öppnar.

– Jag har cyklar som står kvar i England, om rätt klubb skulle fråga och det fungerar i schemat. Men jag vill även testa Polen, det är dit man strävar i dagens speedway. Så var det inte när jag växte upp, då var det England, men Polen har gått om resten av speedwayvärlden med ganska stora längder. Det är där man vill vara, det är där det är riktigt hett. Men just nu är fokus på att prestera på hemmaplan först, gör jag det vet jag att jag kommer att få åka, säger han.

Lindgren drabbades av lättare hjärnskakningssymptom efter en krasch i sista heatet i Vetlandas lagcup i lördags, och har vilat sedan dess. Men han kommer träna på Sannahed under lördagen och får därefter ytterligare tre körtillfällen inför premiären: Indianernas press and practice på Sannahed den 30 april, Percy Lundkvist cup i Nyköping den 2 maj och Indianernas division 1-premiär hemma på Sannahed den 4 maj.

Ludvig Lindgren

Född: 23 september 1990.

Bor: Hus i Ekeby utanför Kumla.

Familj: Sambon Freia Huskinson, dottern Kajsa, 2,5.

Klubbar 2019: Indianerna (elitserien och division 1).

Tidigare elitserieklubbar: Indianerna (2006–2007, 2017–), Dackarna (2008–2010), Valsarna (2011), Västervik (2013–2014), Masarna (2016).

Största meriter: Guld i U19-lag-EM 2008 och silver i samma mästerskap 2009, silver i U21-lag-VM 2010 och brons i samma mästerskap 2008 och 2009. Junior-SM-brons 2008. Fick köra två heat som banreserv vid GP-tävlingen i Målilla 2010. Dansk mästare med Slangerup 2008. Körde kvalet till GP-serien 2017 (utslagen i kvartsfinal).