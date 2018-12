Silly season över – experterna oense om Indianerna: ”Andrahandsfavorit till guldet just nu” – ”Blir floppen, lutar sig för mycket på Woffinden”

Silly season i speedway – här är senaste nyheterna och alla heta rykten

Jessica Eriksson bevakar Rospiggarna på Norrtelje Tidning, Rickard Pettersson skriver om Masarna för Dalarnas Tidningar och Jonas Brännmyr täcker Indianerna för Nerikes Allehanda. Tillsammans utgör de Mittmedias speedwaypanel – som ger svar på de hetaste frågorna under silly season.

Vi måste börja med att tala om Masarna och deras ... många nyförvärv. Vad tror ni om det här lagbygget egentligen?

Jessica Eriksson: ”Sundin kommer ju inte få några problem med att hålla sig under taksnittet i alla fall. I Aleksandr Loktajew fick man in en kille som åtminstone snuddar vid ett snitt på 2,0 – men då ska man komma ihåg att det är fem år gammalt. Det kommer nog fortfarande bli Lindbäck och Nilsson som kommer få dra det tyngsta lasset i år, och frågan är hur starka de är …”

Rickard Pettersson: ”Till att börja med känner jag att det kommer att bli förbannat spännande att se vilket lag Masarna kommer med till varje enskild match och hur man ska formera det. Sen kan man ju konstatera att klubbens målsättning att bygga svenskt fått sig en liten törn med ett lag där man nu har inte mindre än sju olika nationaliteter. Men samtidigt, vad ska man göra? Masarna tappade Linus Sundström och har inte haft budget att slåss om de bästa svenskarna – frågan är om det ens hade varit möjligt att bygga ett lag som nått upp till golvsnittet på något annat sätt än det här. Hur det kommer att gå sportsligt? Tja, ärligt talat är det väl ingen som vet särskilt mycket om vad de nya åkarna verkligen kan göra i elitserien, även om man kan anta att det finns skäl till att de flesta inte kört särskilt mycket i elitserien tidigare. En oroande tendens man möjligen kan se på några av de nya namnen är att de har sina snittmässigt bästa säsonger några år bakom sig. Men just eftersom Masarna är både utdömda och svårbedömda höjer jag ett varningens finger. Inte så att jag tror att Masarnas hopkok blir speedwayens motsvarighet till basebollfilmen Värsta gänget (som, by the way, är fiktion), men laget kan säkert dela ut en överraskande smäll eller två om lagledare Sundin hittar rätt med uppställningen.”

Jonas Brännmyr: ”Ja, vad ska man tro egentligen? Vi börjar i en annan ända. Det är tydligt vad Andreas Sundin och hans medhjälpare i Masarna försökt åstadkomma med det här lagbygget. Det ska A) nå upp till elitseriens golvsnitt på 9,0 och B) vara billigt. Därav förare som Vadim Taraseno, Aleksandr Loktajew, David Bellego och Nick Morris. Ingen tror att de kommer uträtta stordåd 2019 – men deras löneanspråk är modesta och deras snitt ligger på minst 1,25. Så. Ramlar inte himlen ned (det kan den göra, det vet jag lika väl som Ulf Kristersson) så kommer Masarna att sluta sist i elitserien även nästa år. Men med det sagt finns några riktigt spännande saker att se fram emot. Philip Hellström Bängs elitseriedebut (Masarna klarar att få in honom som sjundegubbe över golvsnittet om de kör sex av de förare de har med högst snitt) blir hyperintressant, Antonio Lindbäck gör en storsatsning nu när han ska köra GP och Martin Smolinski är … Martin Smolinski. En superprofil som man verkligen vill ha i elitserien, ändå.”

Smederna var i sitt pressmeddelande väldigt tydliga med att Mateusz Szczepaniak inte alls var föraren de tänkt sig som sistagubbe i sitt lag. Nu blev det han ändå. Samtidigt valde Stefan Jarl att lämna klubben efter 13 år. Hur påverkar de här sakerna klubbens möjlighet att ta ett tredje guld i rad? Och vilket lag vinner SM-guld om inte Smederna gör det?

Jessica Eriksson: ”Trots två raka finalvinster känns det som att Smederna inte riktigt tror på sitt eget lagbygge när man plockar in en kille man inte vill ha, med motiveringen att man letar efter en toppförare. Visst, man har tappat Iversen och Michelsen, men det finns ändå många bra namn kvar i Smederna. Att Jarl slutar kommer nog inte påverka resultatet nämnvärt, men något tredje raka guld tror jag inte det blir. Guldet kommer hamna hos Dackarna, där en nytänd Jacob Thorssell i högsta grad kommer vara delaktig till framgångarna.”

Rickard Pettersson: ”Det som möjligen är spännande med Szczepaniak är att han har ett så lågt ingångssnitt att han kanske tillhör de som har störst möjligheter att överprestera om man mäter på det sättet. Men hur det påverkar möjligheten att vinna återstår att se. Smederna är ju lika tydliga med att man snittmässigt har utrymme för att förstärka laget under säsongen och eftersom man säger det får vi väl gissa att det finns ekonomiskt utrymme också. Och med tanke på vad som finns på marknaden får man väl gissa att det dyker upp ett hetare namn i sommar någon gång, om klubben känner att det behovet finns. Ingen anledning att ge upp gulddrömmen än, alltså. Att det finns så många toppnamn lediga beror ju dessutom på att andra klubbar också fått kompromissa med lagbygget, av såväl ekonomiska som snittmässiga skäl. Huvudutmanare blir Dackarna.”

Jonas Brännmyr: ”En intressant grej här är det rent matematiska. Smederna får inte in sina sju toppförare under snittaket utan måste endera köra Szczepaniak eller en 0,5:a (Alexander Woentin?) och ställa över någon annan (Linus Eklöf? Andzejs Lebedevs?) för att få ihop laget. Därmed kan värvningen av Szczepaniak få större betydelse än man först trodde, och det är därför extra anmärkningsvärt att klubben utryckte sig så som de gjorde. Samtidigt är det i det här läget förmodligen viktigare att kommunicera mot fansen (”vi har råd att plocka in en toppförare så fort transferfönstret öppnar”) än att försöka höja polackens självförtroende genom ett smäktande pressmeddelande. Men visst, Smederna kommer få leva med Szczepaniak i åtminstone en handfull omgångar, och det kommer bli intressant om de kan få bättre fart på honom än Indianerna lyckades med (annat än i debuten) 2017. Oavsett håller jag fortfarande laget som huvudfavorit till SM-guldet även 2019, speciellt som huvudutmanaren Dackarna inte fick in något roligare namn än Nikolaj Jakobsen som sistagubbe. Kanske, kanske att Indianerna på grund av det rent av är andrahandsfavorit just nu. Vad det betyder att Jarl lämnar? Inte så mycket, så länge Jerker Eriksson fortsätter. Han kommer att föra traditionen och andan vidare.”

Varken Artem Laguta, Leon Madsen, Matej Zagar, Emilj Sajfutdinov, Piotr Pawlicki eller Martin Vaculik kommer att köra i Sverige 2019. Vad säger det om elitseriens status – och kommer det påverka publiksiffrorna negativt?

Jessica Eriksson: ”Jag tror inte att förartappen kommer att påverka publiksiffrorna i någon större grad. Det finns fortfarande en hel del dragplåster i årets elitserie. Däremot kan beslutet om två matchdagar per vecka spela roll. Jag tror att det är få som kommer känna att det är värt att åka på speedway både tisdag OCH torsdag. Här kommer ju dessutom lagen bli otroligt mycket mer känsliga för skador. En förare som kraschar en tisdag är oftast i form igen till veckan efter, men med bara en dag emellan kan vi nog få se en hel de riders replacement-matcher kommande sommar.”

Rickard Pettersson: ”Jag har ju inte varit med vid förhandlingarna, men vill ändå påstå att det möjligen säger mer om elitseriens ekonomi än dess status, även om det kanske i viss mån går hand i hand. Men om de utländska stjärnorna tackar nej till att köra i Sverige lär det i första hand handla om vad de erbjudits för innehåll i lönekuverten. Att Masarna lyckats få sex utländska förare att skriva på för vad jag förstår ganska lite pengar tyder snarare på att det finns ett intresse av att köra här, även om det i Avestalagets fall inte handlar om de största internationella profilerna. Publikmässigt tror jag att det spelar mindre roll. Varken SHL eller allsvenskan i fotboll har påverkats negativt av att tappa stjärnor, och i de fallen är det dessutom så att de stora svenska profilerna saknas. De kör, med något undantag, i elitserien. Publiken vill se speedway, och helst ett hemmalag som kan vinna matcher. Det räcker. Och att klubbarna inte betalar mer än vad de har råd med är i längden bara bra för sporten.”

Jonas Brännmyr: ”Att toppförarna kommer till Sverige är ett symptom snarare än en diagnos: Sjukdomen heter ”dålig ekonomi”, och den gör att ingen har råd att plocka in de här gubbarna som med all rätt kan ha löneanspråk på en högre nivå än Nikloai Klindt och Kai Huckenbeck. Det blir jättetråkigt att vi berövas möjligheten att se så många av världens bästa toppförare köra regelbundet på de svenska ovalerna – men hellre det än att klubbar än en gång tar sig vatten över huvudet och drunknar i konkursträsket. Nog många står på randen som det är. Och rent publikmässigt tror jag inte att avsaknaden av stjärnorna kommer betyda särskilt mycket: Det folket vill ha är speedway där det går att köra om, jämna matcher och ett hemmalag med tätkänning i tabellen. Det är så Rospiggarna och Smederna byggt sina åskådarmassor de senaste åren. Jag tror det fortsätta åt rätt håll även i Kumla och Målilla också 2019, och jag tror att det blir positivt att man kör en del matcher på torsdagarna i stället för att sträcka ut säsongen fyra veckor extra.”

Rykten sa att Tomas H Jonasson var klar för Lejonen. Nä, i stället tog de in Kevin Wölberg som sistanamn, och Jonasson blir utan elitseriestyrning 2019. Detsamma gäller Viktor Bergström och Magnus Karlsson. Är det verkligen vettigt att dugliga svenska åkare står utan kontrakt?

Jessica Eriksson: ”Som jag var inne på i vår förra panel, så tror jag att Jonasson har skjutit sig själv i foten. Hans lönekrav är det ingen klubb som kan möta, sett till den nivå han kör på. Sen är det alltid trist att inte svenska förare ”får plats” i den svenska högsta ligan. Masarna har ju gått ut och sagt att man satsar svenskt, men när resultaten blir som de blev i år så kan nog övriga klubbar skrämmas lite för att våga söka i de egna leden eller bland de svenska förarna. Då tar man gärna in en säker polack eller dansk och hoppas att han presterar istället. Jag hoppas på att svenska Elitserien en dag kommer bestå av en majoritet av svenska förare, men dit är nog vägen lång.”

Rickard Pettersson: ”Nej, det är förstås inte bra alls. Särskilt tragiskt är det förstås att en landslagsåkare som Jonasson inte hittat en styrning på hemmaplan. Samtidigt är det förstås så att klubbarna inte kan överbetala för svenska förare, lika lite som man kan göra det för utländska stjärnor. Och Jonasson körde inte precis som någon storstjärna i år. Bergström och Karlsson har helt enkelt för låga snitt och jag förstår om klubbarna hellre satsar på yngre förmågor där, även om det förstås är lite trist om man ska anses förbrukad som svensk förare om man börjar närma sig (eller har passerat) 30 och inte snittar en bit över en poäng.”

Jonas Brännmyr: ”Jag vet inte vad jag ska tycka om Tomas. Han gick ut i Smålands-Tidningen för några veckor sedan och beklagade sig över hur ”löjligt” mycket lönerna i elitserien sänks. Och visst, jag förstår han vill kunna leva på sin speedway och behöver en viss lönenivå för att kunna driva runt sin satsning. Men samtidigt presterade han inte alls i år, och Vetlanda har gått på knäna ekonomiskt (och de andra klubbarna är inte redo att plocka upp den feta plånboken för någon som inte garanterar poäng eller åtminstone publik). Så tja, lika mycket som jag vill se en Tomas i gammal god form i elitserien – lika mycket förstår jag att ingen klubb vill betala det han kräver just den här gången. När det gäller Bergström och Karlsson är ju läget ett annat: De får inte plats eftersom de har snitt på 0,714 respektive 0,556 och inte 0,5, vilket gör att de skulle ta upp en plats i åttamannatruppen (och ingen klubb har vågat satsa på dem där. Ett trist resultat av ett reglemente som enkelt skulle kunna ändras: Varför inte ha fritt antal svenskar i truppen och ha max sex utländska förare över 0,5 (om det nu är förenligt med EU-rätten)? Och på sikt, om man lyckas restaurera ungdomsverksamheterna, borde man naturligtvis återta kravet på minst tre svenskar i startsjuorna.”

Så, för att summera silly season. Nio klubbar gjorde 43 nyförvärv. Vilket var det största klippet? Och vem kommer att bli den största floppen?

Jessica Eriksson: ”Jag eftersökte en liten bomb i den senaste panelen och fick väl en smällare i alla fall, när Rospiggarna presenterade en Paradise Hotel-deltagare som sitt sista namn. Trodde aldrig att speedway-research skulle involvera dokusåpor, men det är ju kul med omväxling. Vad gäller klipp så tror jag att Dackarna drog en vinstlott när man knöt till sig Jacob Thorssell. Efter att ha följt Thorssell på nära håll i Rospiggarna under några säsonger så har man sett vilken otroligt hög högsta nivå den killen har. Och när årets säsong inte alls blev som han önskade, så tror jag att han kommer höja sig rejält till nästa sommar. Floppen håller jag fast vid att det kommer bli Indianerna som lag, av den enkla anledningen att man lutar sig för mycket på Woffinden. En skada på honom och Kumlagänget kommer få det otroligt tufft.”

Rickard Pettersson: ”För Masarnas skull hoppas jag att någon av lagets alla nya utlänningar blir ett överraskade klipp. Varför inte australiensaren Nick Morris, som blev siste man in. Han har gjort bra resultat i England och Polen och kommer inte in med ett vrålhögt ingångssnitt, även om han förstås måste köra bra för att leverera över 1,382. Visst, jag kanske sträcker mig här, men för Masarnas skulle måste ju någon av utlänningarna överraska. Annars hoppas jag, för svensk speedways skull, att Jacob Thorsell och Linus Sundström kan prestera en bit över sina ingångssnitt i nya miljöer (Piraterna är visserligen ingen ny miljö för Sundström, men elitserien är en ny miljö för Piraterna). Och visst borde Przemyslaw Pawlicki kunna gör mer i Smederna nästa år än vad han gjorde i Masarna i år? Om vi ska använda ingångssnittet som bas även för floppvarning, så har man ju väldigt svårt att se Masarnas Aleksandr Loktajew försvara sina 1,952. Även om vi i sammanhanget ska betona att Masarna knappast betalat för det snittet. När det gäller mer profilerade värvningar har Piraternas Niels-Kristian Iversen ett liknande snitt att mäta sig mot, och även om han lär ta fler poäng än Loktajew kan det bli tufft att leva upp till.”

Jonas Brännmyr: ”Den stora floppen är naturligtvis, som vi tidigare varit inne på, dels att så många stora namn försvunnit från elitserien (framför allt från Vetlanda och Västervik, som inte behöll Laguta, Madsen, Zagar, Vaculik) och dels Masarna som på grund av sitt ekonomiska läge tvingats värva en massa alibiförare. Ska man ta en enskild förare så tror jag att Nikolai Klindt kommer få mycket svårt att leva upp till sitt 1,667-snitt i Västervik, och förare som Tarasenko, Bellego, Fajfer, Morris och Loktajew kommer köra långt under sina i Masarna. Niels-Kristian Iversen känns på väg utför och hade det tufft senast i Piraterna, så där ser jag också klar flopprisk från ett snitt på 1,922. Något klipp? Oj. Regeln om att nya utländska förare går in med 1,25-snitt gör det svårt att hitta möjliga snittraketer. Men jag tror mycket på Mikkel Michelsen i Piraterna, Philip Hellström Bängs kan säkert chocka många redan under sitt första elitserieår och Joel Andersson kan få en ny vår i Indianerna.”