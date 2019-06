Tai Woffinden svårt skadad i krasch i Polen: ”Fraktur på bröstkota och skulderblad, skador på lungorna”

Det var redan i första heatet av Sparta Wroclaws bortamatch mot Lublin på fredagskvällen som olyckan var framme. Enligt polska tidningen Sportowe Faktys direktrapport kom hemmalagets Grigorij Laguta och Dawid Lampart iväg i 5–1-läge i heatet. Woffinden attackerade på utsidan på bortre rakan när Laguta och Lampart gick ihop lätt, vilket gjorde att ryssen studsade ut och träffade Woffinden i sidan, och Woffinden dundrade in i staketet mitt på rakan, där det saknas luftstaket. Laguta ansågs vållande och blev utesluten efter kraschen.

Enligt direktrapporten kunde Woffinden själv resa sig och gå in i ambulans, men han fördes omedelbart till sjukhus, och efter röntgen berättade han sent på fredagskvällen själv om sina skador i sociala medier: ”Fraktur på T3, fraktur på skulderblad, skadade lungor.”

T3 är en av ryggkotorna i ryggraden, den tredje av de som kallas bröstkotor och som sitter ihop med revbenen. Skadorna på lungorna uppkom förmodligen av att något av de trasiga benen tryckt mot lungornas baksidor.

Hur länge skadorna kommer hålla Woffinden borta från speedwayen är för tidigt att svara på, men själv låter han hoppfull i sin korta uppdatering på Twitter: ”Jag kommer tillbaka snart, tack för er support.”

Woffinden värvades till Indianerna från Masarna under sommarfönstret i fjol, och tog några månader senare sitt tredje VM-guld. I år är han huvudanledningen till att Kumlaklubben klassas som guldfavorit och är obesegrad serieledare fem omgångar in i elitserien.

Den 28-årige britten har hittills kört in 66 poäng av 78 möjliga på 26 heat, och ligger tvåa i elitseriens snittliga på 2,538. I Polen har han kört in 2,351 poäng per heat och i par-VM har han fört Storbritannien till final, men i två första GP-tävlingarna har han inte fått till någon fullträff.

Blir Woffinden borta länge har Indianerna tre alternativ: De kan köra riders replacement (alltså sätta upp Woffinden i laguppställningen och låta fyra andra förare i laget ta varsitt av hans heat under matcherna), låta Krystian Pieszczek, som tillhör truppen men ännu inte fått köra någon match, ta hans plats i startsjuan eller ta in en skadereserv (då låser man dock Woffinden ute i minst 28 dagar från tillfället ersättaren hämtas in).

Indianerna kör sin nästa match torsdagen den 20 juni, hemma mot Piraterna. Lagledaren Peter Johansson har därmed till midnatt mellan 18 och 19 juni på sig att bestämma hur laget ska se ut då.