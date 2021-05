Spelarna knockades – svimmade och utburen på bår: ”En jävligt hård smäll”

Det var i den andra halvleken som Degerforsbacken Sean Sabetkar och Norrköpings Ari Skúlason smällde ihop i en luftduell i Degerfors straffområde. En tillsynes otäck kollision där båda spelarna blev liggande i gräset.

– Jag kollade på den i efterhand. Jag kollar bara mot bollen och någonstans känner jag att jag träffar bollen och sen spelaren. Det blev en jävligt hård smäll men det känns bra för min del. Jag hoppas det känns okej för honom också, säger Sabetkar efter matchen och fortsätter:

– Det är inte kul, men vi båda går mot boll. Det ska smälla men samtidigt vill man inte att någon ska bli skadad.

Hur upplevde du situationen?

– Vi båda satt där när vi hade vaknat till lite och kände att det var en fair duell, det var inte någon som gjorde något med flit.

Skúlason svimmade av och fick tillslut bli utburen på bår. Enligt tränaren Rikard Norling var han på väg till sjukhus direkt efter matchen. Men Degerforsbacken tror inte att han tuppade av.

– Nej jag upplever inte att jag gjorde det. Några spelare trodde det men jag var jävligt klar. Det är speciellt med huvudskador och hade jag känt att det var någonting hade jag klivit av. Men jag kände mig rätt klar i huvudet och då tog vi ett beslut tillsammans att jag kör på.

Hur gick tankarna när du såg att han låg där i gräset?

– Jag hade själv ont men hörde reaktionen från andra, det är inte kul. Men jag hoppas verkligen att det är bra med honom.

Har du hunnit prata någonting med honom?

– Nej, jag ska försöka få till något efter.

Sabetkar spelade klart matchen och Degerfors knep en poäng borta mot tabelltvåan. En jobbig första halvlek där gästerna var klart bättre i den andra och lyckades få till en kvittering.

– Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var nöjd med en poäng borta mot Norrköping. Men vi har sekvenser som är bättre och vissa som är mindre bra. Men vi höjer oss rejält i andra halvlek och målet vi gör är fotboll rakt av. Vi håller bollen på backen och gör det vi är bra på. Alla poäng är viktiga.

Fyra poäng på två matcher mot den absoluta tabelltoppen. Då är det inget fel på självförtroendet.

– Det är bra. Även när det gick sämre i början var det många som kritiserade och sa att vi spelade naivt och var här för att kolla på. Men bra saker tar tid och jag är inte orolig och jag vet att ingen annan i laget är det heller.

IFK Norrköping–Degerfors IF 1–1 (1–0)

Mål: 1–0 (38) Samuel Adegbenro, 1–1 (57) Abdelrahman Saidi.

Varningar, IFK: Samuel Adegbenro. Dif: Victor Edvardsen.

Domare: Granit Maqedonci.

Publik: 8.

IFK Norrköping (3-4-3): Oscar Jansson – Linus Wahlqvist, Marco Lund Nielsen, Viktor Agardius – Abdelrazaq Ishaq, Alexander Fransson, Isak Bergmann Jóhannesson, Ari Freyr Skúlason (ut 74) – Jonathan Levi, Samuel Adegbenro (ut 65), Sead Haksabanovic

Avbytare: Julius Lindgren (MV), Henrik Castegren, Christoffer Nyman (in 65, ut 83), Christopher Rasmus Nilsson Telo (in 74), Carl Björk, Kevin Javier Alvarez Hernandez, Manasse Kusu, Maic Sema (in 83)

Degerfors (3-4-3): Jeffrey Gal – Sean Sabetkar, Oliver Ekroth, Sebastian Ohlsson – Erik Lindell, Adam Carlén, Christos Gravius, Anton Kralj – Sargon Abraham (ut 74), Victor Edvardsen, Abdelrahman Saidi (ut 90+4)

Avbytare: Jonathan Tamimi, Daniel Janevski, Ferhad Ayaz (in 90+4), Johan Bertilsson (in 74), Christoffer Viktorsson, Adhavan Rajamohan, Hugo Claesson