SPELTEST: NA har provat julens nyheter ►Antikrundan ►Hela Sverige bakar ►GW:s kriminalgåtor

Betyg: 1–6 prickar på tärningar (där en prick är sämst)

Sant eller falskt?

Beskrivning: Bland alla ord du får höra är frågan om de är sanna eller falska. Kan du avslöja vad som är fake, och därmed samla flest brickor – eller är du alltför lättlurad?

Ålder: Från 12 år.

Antal: 2–6 spelare.

Speltid: Cirka 30 minuter.

Från: Tactic.

Kommentar: Det är lätt att sätta sig in i hur spelet fungerar och man kommer igång snabbt. Det är ett roligt spel med varierande frågor som alltid passar någon. Men man ska inte vara alltför ung. Det var många saker som 12-åringen i testpatrullen inte hade hört talas om alls. Och då var det inte så roligt när han inte hade en aning utan fick gissa hela tiden. Vissa frågor var inte heller lämpliga för en 12-åring. Till exempel frågor om vad som är gin- och whiskysorter.

I det stora hela är det dock ett kul spel och man hinner spela många omgångar på kort tid. Vi hade roligt tillsammans och vi lärde oss ett och annat under spelets gång.

Betyg: 4

Antikrundan

Beskrivning: Baserat på SVT:s populära program. Du ska gå med tärning runt Sverige och under resan ropa in auktionsföremål och hemliga kistor. Den som vid spelets slut har de mest värdefulla föremålen utan att ha betalat så mycket för dem vinner.

Ålder: Från 8 år.

Antal: 2–6 spelare.

Speltid: Minst 45 minuter.

Från: Tactic.

Kommentar: En variant av Monopol med pengar, värdeföremål och hemliga kistor. Gillar du Monopol gillar du nog också det här spelet. Korten med värdeföremål innehåller antikvitetsfakta för den som vill förkovra sig i det ämnet. Lite för komplicerat för en åttaåring gissar vi.

Betyg: 4

Världens djur

Beskrivning: Frågespel som tar dig med till de vilda djuren. Res jorden runt, möt och namnge fantastiska djur och svara på frågor om dem. Den spelare som har placerat flest djur i rätt världsdelar vinner.

Ålder: Från 8 år.

Antal: 2–6 spelare.

Speltid: Från 30 minuter.

Från: Tactic.

Kommentar: Kul och lärorika frågor om djur, vissa man inte ens visste fanns. Dessutom är upplägget med att placera rätt djur i rätt världsdel en nyttig geografilektion. Plus också för fina bilder på korten, vilket blir en stor del av behållningen med spelet. Inte helt enkelt att förklara reglerna för barnen. Inte solklart vilka kort som ska ligga var och varför, vilket skapar viss frustration. Hade vunnit på att göra spelplanen enklare och fokusera mer på frågorna.

Betyg: 3

Spelet om 80-talet

Beskrivning: Hur mycket kan du om 80-talet? Årtiondet med MTV, jeans med hög midja och midjekorta kavajer. Detta spel testar dina kunskaper i fem kategorier. Rätt svar belönar dig med ett kort och den första spelaren som når fem kort vinner.

Ålder: Från 15 år.

Antal: 2–6 spelare.

Speltid: Från 15 minuter.

Från: Tactic.

Kommentar: Det låter som drömspelet för en nostalgiker och romantiker. 80-talet – så mytomspunnet med färgglad popmusik, storpolitiska händelser, otaliga profiler och tekniska språngsteg. Men tyvärr landar det illa, faktiskt riktigt illa. Felet: Det är helt enkelt alldeles för svåra frågor. Testpanelen, en kvintett mellan mellan 40 och 60, gick bet på fråga efter fråga, trots i vanliga fall goda allmänkunskaper. Vem kommer exempelvis ihop namnet på fem orkaner under 80-talet?

Betyg: 1

Spelet om 90-talet:

Beskrivning: Hur mycket kan du om 90-talet? Årtiondet med Internet, Tamagotchi och grungemusik. Detta spel testar dina kunskaper i fem kategorier. Rätt svar belönar dig med ett kort och den första spelaren som når fem kort vinner.

Ålder: Från 15 år.

Antal: 2–6 spelare.

Speltid: Från 15 minuter.

Från: Tactic.

Kommentar: ... och inte blev det bättre för att 80-talet övergick till 90-talet. Testpanelen nu utökad med två personer, emellertid med samma skrala resultat. Kunskapsspelet övergår till att vara rena gissningsspelet, där 50-50-frågorna blir alldeles för viktiga. Nä, det här känns lite synd och bortkastat, faktiskt. Tactic vill väl, men har skjutit högt över målet.

Betyg: 1

Pang på!

Beskrivning: Charadspel för barn. En spelare agerar och de andra gissar. De som gissar försöker fånga kortet som matchar skådespelarens agerande genom att smasha det med sina klubbor. Den snabbaste smasharen vinner kortet. Först till fem vinner.

Ålder: Från 4 år.

Antal: 3–5 spelare.

Speltid: 20 minuter.

Från: Tactic.

Kommentar: Charader är fantastiskt för barnens kreativitet och empati. Här får de träna på hur det är att vara både koalabjörnar, byggarbetare eller någon som klär en julgran. Däremot fungerar klubborna dåligt och man får smasha om och om igen för att fånga upp korten, lite bättre går det om man fuktar sin klubba med tungan men det rimmar illa i coronatider. Eller så kan man lika gärna spela vanlig charader med egna lappar i en hatt.

Betyg: 3

Jolly Polly

Beskrivning: Trädet är full av frukter och papegojorna vill åt dem. Det är lättare sagt än gjort då trädet inte står fast. Varje gång som en ny papegoja sätter sig i trädet så börjar det att svaja. Den som sätter dit sin sista papegoja först vinner!

Ålder: Från 5 år.

Antal: 2–4 spelare.

Speltid: 15 minuter.

Från: Tactic.

Kommentar: Här får man öva både finmotoriken och förståelsen för fysiken. Men som vuxen är det nästan omöjligt att förlora det här spelet mot ett mindre barn eftersom det, så fort det börjar bli trångt bland papegojorna i trädet, är ganska lätt att sätta dit sin motståndare. Spelet växer ju mer man spelar det och barnen plockar snabbt upp förståelsen för hur de färgglada fåglarna sitter bäst utan att rubba den ömtåliga balansen.

Betyg: 4

Alibaba

Beskrivning: Hjälp Alibaba att lasta sin kamel inför en resa genom öknen. Plocka upp ett kort och lägg föremålet som visas på kortet försiktigt på kamelen. Men se upp – kamelen är lite butter och om han blir riktigt irriterad sparkar han bakut så att grejerna flyger all världens väg. Spelaren med flest poäng vinner.

Ålder: Från 4 år.

Antal: 2 spelare.

Speltid: 15 minuter.

Från: Tactic.

Kommentar: Alibaba är enkelt att förstå och roligt. Trots att man vet vad som ska hända är det svårt att låta bli att skrika till av överraskningen när kamelen plötsligt skjuter iväg alla delar över hela rummet. Ett stort minus är dock att kvaliteten snabbt försämras, ju fler gånger vi spelar desto mindre behövs för att kamelen ska sparka bakut.

Betyg: 5

Kurragömma i safariparken

Beskrivning: Välkommen på safari! Leta efter och peka på safaridjuren som visas på korten. Om du är före de andra spelarna belönas du med en djurfigur.

Ålder: Från 4 år.

Antal: 2–4 spelare.

Speltid: Från 20 minuter.

Från: Tactic.

Kommentar: Det här är ett lite stillsammare spel där det gäller att koncentrera sig och hålla flera saker i tanken samtidigt. Det är vackra pusselkartongbitar med spännande djur som kompletteras med faktiska djurfigurer som också inbjuder till lek.

Betyg: 4

Hela Sverige bakar

Beskrivning: Baserat på tv-programmet med samma namn. Gissa ingredienser, memorera tårtlager, balansera ett rangligt tårtbygge gjort av kartongbitar eller pussla ihop tårtbilder på tid. En gnutta tur behövs också för att först av alla samla på sig 20 förkläden.

Ålder: Från 7 år.

Antal: 2–4 spelare.

Speltid: Från 60 minuter.

Från: Tactic.

Kommentar: Nja, det här spelet hade nog vunnit på att fokusera på antingen vuxna eller barn. I försöket att nå båda målgrupperna blir väldigt mycket för svårt för de yngsta medan många moment känns löjligt enkla för de vuxna. Till exempel insåg de vuxna snabbt att det där med att balansera ett gäng kartongbitar på ena handen inte gick att misslyckas med, och inslaget blev töntigt tråkigt.

Lägg därtill rätt mycket plock och lite väl lång tid av förberedelser innan spelet kunde komma igång.

Roligaste grenen för de vuxna: Att gissa ingredienser i ett bakverk. Roligaste grenen för de yngsta: Att balansera kartongbitar formade som en tårta.

Tråkigaste grenen för de vuxna: Att balansera kartongbitar formade som en tårta. Tråkigaste grenen för de yngsta: Att gissa ingredienser. Ja, ni fattar ...

Betyg: 2

Therapy

Beskrivning: Här blandas högt med lågt, sant med falskt och skoj med allvar. Flytta din soffa runt spelplanen i jakten på psykisk balans. Genom samtal med coachen, gruppterapin och insikter om dig själv och dina medspelare blir du av med nojor och tvångstankar – och får plocka bort markörer från din soffa. Vinner gör spelaren som svarar rätt på frågorna och bäst kan bedöma sig själv och sina medpatienter.

Ålder: Från 15 år.

Antal: 3–6 spelare.

Speltid: 60–80 minuter.

Från: Alga.

Kommentar: Med en liten orosklump i magen drog vi igång detta spel – vilka innersta tankar och känslor skulle nu tvingas fram på bordet inför alla? Snabbt kunde dock konstateras att vi inte behövt ängslas. Här är frågorna tvärtom så anonymt ljumna att oron snabbt förbyttes i lätt besvikelse. Lite nerv hade ju ändå varit roligt.

Om det här spelet varit en glassmak hade det varit vanilj. Rätt okej, men inget som sticker ut. Snällt, men rätt tråkigt.

Betyg: 3

GW:s kriminalgåtor

Beskrivning: Det ligger 40 olösta kriminalfall på GW:s skrivbord. Sammanställ bevisen och lös gåtan. Vem är skyldig? Börja med de enklaste och arbeta er uppåt i svårighet. Kräver list, logiskt tänkande och bra slutledningsförmåga.

Ålder: Från 8 år.

Antal: 1–4 spelare.

Speltid: 15–60 minuter.

Från: Alga.

Kommentar:

Allas vår polis-professor kliar sig i öronen, lyfter på glasögonen och skrockar i tv-rutan när han tar upp aktuella brott. När vi kastar oss över spelet står det snart klart att även testpatrullen får lyfta på glasögonen för lösa de allra klurigaste brotten. Enkla regler och varierande svårighetsgrader gör att vi snabbt kommer in i spelet. Allra roligast har vi när vi väljer att kasta tävlingsinstinkten åt sidan och istället hjälps åt för att lösa kriminalgåtorna.

Betyg: 4

Minecraft

Beskrivning: Utforska Overworld, mine blocks, och konstruera fantastiska byggnadsverk. Planera byggnaderna noga och besegra de farliga gängen för att vinna! Nominerat till Årets sällskapsspel 2020.

Ålder: Rekommenderas från 10 år.

Antal: 2-4 spelare.

Speltid: 30-60 minuter.

Från: Alga.

Kommentar: Spelet går ut på att man ska få så många poäng som möjligt, av olika uppdrag. Men det måste ske innan lagret av klossar tar slut. Det är ganska komplicerat, men när man väl kommit in i det fattar man mer och mer. Det är därför spelet rekommenderas för plus 10 år. Spelet rekommenderas för de som gillar uppdrag, att ha strategiskt tänk och tänka ut en planering, och ha en rolig stund. Om man räknar med att komma in i spelet, så tar det kanske en och en halv timme.

Betyg: 5