Spola färdigblandad spolarvätska

Det pratas alltmer miljö och klimat ifrån politikers håll. Andra begrep de förändringar som håller på att inträffa för länge sedan medan en del fortfarande inte begripit. Några som inte begripit är de affärskedjor som säljer färdigblandad spolarvätska, liksom de som köper denna produkt. Samt politiker som borde kunna sätta upp regler för handel så att inte en massa vatten transporteras runt i onödan.

Jag begrep detta redan för över 40 år sedan när jag började köra bil även om det då kanske inte var fokus på just miljö och klimat som gjorde att jag köpte - koncentrerad spolarvätska. Denna blandar man själv ut hemma med vatten från kranen till hållbarhet för lämplig temperatur. Oftast en del spolarvätska och två delar vatten. Effekten blir då att man minskar transporterna för just denna produkt med två tredjedelar! När man ser de berg av förpackningar innehållande just produkten färdigblandad spolarvätska i affärerna under hösten så måste man begripa att ett annat handlande vore klimatsmartare.

I just detta fall hade affärskedjan dessutom i sitt reklamblad bredvid denna produkt i en ruta lagt till ”Köp fler spara mer”. Man kunde då vid köp av fyra förpackningar (12 liter) få dessa till ett rabatterat pris på cirka 83 procent. Jag bara undrar jag som dessutom måste bilpendla till mitt jobb, gör jag ens av med hälften så mycket på en vinter? Eller kanske är det så att jag bara är duktigare på att hålla korrekt avstånd till fordonet framför.

Varför är det just då färdigblandad spolarvätska som alla affärskedjor basunerar ut i sina reklamblad. Jo de är ju involverade i affärsverksamhet vilket innebär att de ska tjäna pengar i första hand och inte tänka på miljön. Så kan de sälja vatten som nästan är gratis till konsumenterna så blir ju givetvis förtjänsten större i alla fall för dem själva men absolut inte för miljön.

Sen förstår jag visst de som säger att man inte alls ska köra bil. Och jag hoppas att de förstår att inte alla har tillgång till obegränsad kollektivtrafik runt hörnet. Framförallt nu när ytterligare landsortslinjer läggs ned. Jag begriper också att man kan göra samma val när det gäller en mängd andra produkter. Vilket jag i många fall gjort för länge sedan. Men med stor sannolikhet måste vi alla gå åt det hållet, även om det kan upplevas som lite obekvämt för en del.

”Genomtänkt handlande”

Hallsberg