Förre ÖSK-stjärnan Astrit Ajdarević tränar i närheten av bränderna i Grekland: ”Ska donera blod”

Astrit Ajdarević bor drygt 30 kilometer från bränderna. I måndags när bränderna bröt ut i regionen Attika, var han i sitt hem i Glyfáda.

- Sen åkte jag till träningen och då såg jag att det brann från motorvägen. Det syntes väldigt kraftigt, säger han.

AEK Atens träningsanläggning ligger drygt 10 kilometer från där den första branden startade, berättar Astrit Ajdarević.

- Där såg jag bränder och rök och helikoptrar. Men där jag bor har det inte blivit drabbat, säger han.

Astrit Ajdarević uttrycker sin sorg över de människor som mist livet i bränderna.

- Det är en katastrof. De säger att 80 människor har dött men de tror det är det dubbla. Vissa har inte hittats än. Barn och gamla har drabbats och när det är barn inblandade är det extra känsligt. Sen vet jag inte varför bränderna har kommit till, det finns många olika teorier om det i Grekland, säger han.

Vad som orsakat bränderna är ännu oklart. Men grekiska myndigheter misstänker att bränderna kan vara anlagda.

- Om det är så är det bara sjuka människor som gör något sådant, säger Astrit Ajdarević.

Greklands premiärminister Alexis Tsipras utlöste under tisdagen tre dagars landssorg. Astrit Ajdarević säger att deras match som de egentligen skulle haft under onsdagen ställdes in med anledning av detta.

- Det är av respekt, det mänskliga är mer viktigt än det sportsliga, säger han.

Astrit Ajdarević säger att klubbarna runtom i Grekland nu gör allt vad de kan för att hjälpa de drabbade.

- I vårat lag ska vi donera blod och samla ihop en peng till de drabbade. Vi hjälps åt allihopa, alltifrån andra sportklubbar till skådespelare och artister. Hjälp finns och det kommer vi se till att de får, säger han.