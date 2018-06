Dags för Örebrocupen – Sporten på plats och sänder flera matcher

► (+) Lördag 08.55: Sporten hårdbevakar Örebrocupen – sänder flera matcher

Under lördagen kommer vi under förmiddagen att sända tre matcher med start 09.00. Utöver livesända matcher kommer vi också att finnas ett livebildspel som uppdateras kontinuerligt under fredagen. Ambitionen är att utöver matcherna även skildra cupen utanför fotbollsplanerna. Hur ser det ut i sovsalarna, hur laddar lagen upp, vad gör de mellan matcherna?

Dessutom kommer vi givetvis finnas på plats under söndagen och bevaka finalerna.

Örebrocupen firar i år 40-årsjubileum och lockar över 15 000 besökare. De flesta av matcherna spelas på Rosta Gärde, men även andra planer i och utanför Örebro kommer att användas. Cupen kommer också att besökas av lag från både Norge och Finland.

► (+) 40-års jubileum för Örebrocupen: ”Vi ska ha den bästa maten, transporten och de bästa skolcheferna”

Här är schemat för lördagens livesända matcher

09.00: Älta–Karlslund 2 (P15).

10.00: Hammarby–Adolfsberg Gul (P14).

11.00: Adolfsberg–FC Espoo White (F14)