Dags för sista gruppmatchen – 5 saker att se upp för mot Mexiko

Sista utposten

Guillermo Ochoa, som till vardags spelar i Standard Liège, var Nordamerikas bäste målvakt i VM-kvalet med 76% räddningar. Kanske minns du honom också från VM 2014, då han storspelade och var lagets viktigaste pjäs när man tog sig till åttondelsfinal.

Offensiva stjärnan

29-årige Carlos Vela, med ett förflutet i flera spanska klubbar men numera hemmahörandes i MLS-laget Los Angeles FC, är en av Mexikos offensiva nyckelspelare. I VM-kvalet utmärkte han sig med sitt fina passningsspel och tre assist.

Säkerheten med boll

Mexiko höll en hög passningssäkerhet i VM-kvalet, med 86% korrekta passningar. Dessutom hade man ett stort bollinnehav och låg långt under snittet i tappade bollar (70) jämfört med det nordamerikanska snittet (90).

Defensiven

Med bilden av sig som ett spelande lag med fart och fläkt, får man inte missa att Mexiko även är stabila defensivt. Under VM-kvalet snittade man att släppa in ett halvt mål per match, och höll nollan i tio av 16 matcher.

Fasta situationerna

Av samma skäl ska man hålla extra uppsikt vid fasta situationer, för även där är Mexiko starka. Under VM-kvalet gjorde man tio mål på fasta situationer, flest av alla nordamerikanska lag.

Mexikos VM-trupp

Målvakter

Guillermo Ochoa, Jesus Corona, Alfredo Talavera.

Försvarare

Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Diego Reyes, Miguel Layun, Hector Moreno, Edson Alvarez, Rafael Marquez.

Mittfältare

Jonathan dos Santos, Marco Fabian, Giovani dos Santos, Hector Herrera, Andres Guardado.

Anfallare

Raul Jimenez, Carlos Vela, Javier Hernandez, Jesus Corona, Oribe Peralta, Javier Aquino, Hirving Lozano.

Sveriges matcher i VM:

18 juni kl 14:00 – Sydkorea

23 juni kl 20:00 – Tyskland

27 juni kl 16:00 – Mexiko

Statistiken i artikeln kommer från inStat.