Klart: Här är truppen som ska ta Sverige till VM

Sverige, som leder sin grupp med 15 poäng, möter Ukraina på Gamla Ullevi den 30 augusti. Landslaget avslutar sedan mot Danmark i Viborg den 4 september. Den som vinner gruppen går direkt till VM. De fyra bästa grupptvåorna, av sju, möts sedan i ett playoff där segraren tar den nionde och sista europeiska VM-platsen.

Nu har förbundskaptenen Peter Gerhardsson valt ut truppen som ska ta Sverige direkt till VM.

Man kan notera att Caroline Seger är tillbaka efter att ha missat två matcher. Samtidigt väljer förbundskaptenen att ge chansen till Nina Jakobsson från Piteå.

– Hon har gjort det bra i år, framförallt i U23-landskampen mot England (3-0). Hon påminner lite om Fridolina Rolfö, en ganska stor och snabb spelare med ett bra skott, säger han enligt Sportbladet.

Truppen i sin helhet:

Målvakter: Hedvig Lindahl, Chelsea, Zecira Musovic, Rosengård, Jennifer Falk, Göteborg.

Backar: Amanda Ilestedt, Potsdam, Linda Sembrant, Montpellier, Nilla Fischer, Wolfsburg, Hanna Glas, Eskilstuna, Anna Oskarsson, Linköping, Jonna Andersson, Chelsea, Magdalena Eriksson, do, Mia Carlsson, Kristianstad.

Mittfältare/anfallare: Hanna Folkesson, Rosengård, Caroline Seger, do, Kosovare Asllani, Linköping, Lina Hurtig, do, Stina Blackstenius, Montpellier, Sofia Jakobsson, do, Mimmi Larsson, Eskilstuna, Nina Jakobsson, Piteå, Julia Karlenäs, do, Fridolina Rolfö, Bayern München, Elin Rubensson, Göteborg, Olivia Schough, do, Anna Anvegård, Växjö.

VM spelas nästa år i Frankrike.