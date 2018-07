Sargon Abraham siktar på spel i omstarten – trots rykten om blåvitt-flytt: ”Just nu verkar det så ja”

Nu i uppehållstider valde Degerfors att klämma in en träningsmatch mot FBK Karlstad under tisdagskvällen. Ett lag som så sent som under måndagen byte tränare och tillsatte Patrik Werner som huvudtränare (nej, inte Degerfors sportchef som även han går under samma namn).

Men det var inget b-betonat DIF som ställdes på benen. Den ordinarie startelvan mönstrades, där även den ryktesomgärdade Sargon Abraham, fanns med. Trots spelövertaget, hade man efter 90 minuter endast lyckats göra två mål.

1-0 signerat Erik Björndahl som blev frispelad i mitten efter att Viktor Götesson sprungit sig fri på vänsterkanten.

Och 2-0 genom AIK-lånet Christos Gravius som tråcklade sig förbi Karlstad-spelarna i straffområdet och rullade in intill den högra stolpen.

Målskyttarna i all ära, men den stora frågan jag antar många ställer sig i efterhand är om det här var Sargon Abrahams avskedsföreställning på Stora Valla. Ryktena böjar bli allt mer intensiva, och för några dager sedan rapporterade Göteborgs-Posten om att en övergång till IFK Göteborg var klar. Huvudpersonen själv avslöjar inte vad som väntar för honom i framtiden.

– Det finns konkret intresse, men mer än så kan jag inte kommentera i nuläget.

Hur är det att spela och försöka fokusera när det går en massa flyttrykten om en?

– Egentligen är det inte svårt att koppla bort det. Det är klart att nu när det är träningsmatch går man kanske inte in dumdristigt i situationer. Men sen på tisdag när det är seriematch mot Halmstad är det bara att lägga det åt sidan och fokusera på matchen.

Så du kommer spela på tisdag?

– Just nu verkar det så ja, jag har kontrakt ett halvår till med Degerfors, så jag kör på, säger Abraham.

Degerfors IF - Karlstad FBK 2-0 (1-0)

Mål: Erik Björndahl 1-0, Christos Gravius 2-0

Startelva Degerfors: Dario Miskic - Oliver Ekroth, Marcus De Bruin, Christoffer Wiktorsson - Erik Lindell, Nikola Ladan, Christos Gravius, Kevin Wright - Sargon Abraham, Erik Björndahl, Viktor Götesson.