Regborn vann Gubbracet: ”En genomkörare inför sprint-SM”

”Kungen av Gubbracet”, Per Sjögren, lyckades inte ta sin nionde seger när den 26:e upplagan av femkilometerstävlingen – som är herrarnas motsvarighet till damernas Vårruset som avgörs på onsdagen – löptes i tryckande hetta på tisdagskvällen.

KFUM Örebro-löparen, som var topp tio på friidrotts-SM på både 5 000 och 10 000 meter i fjol, fick nöja sig med en femteplats på 16.21. Framför hade han klubbkompisarna Martin Regborn (etta på 15.16), Markus Bohman (tvåa på 16.02) och Jonatan Gustafsson (fyra på 16.17), plus Örebro AIK:s Erik Anfält (trea på 16.07).

Den överlägsne segraren är mitt emellan ett av magsjuka förstört orienterings-EM och svenska testtävlingar som avgör om han får springa sitt femte raka VM, i Lettland i augusti.

– Första VM-testet är sprint-SM på lördag, så det här var en bra genomkörare inför det, säger Regborn som tog sin andra seger i tävlingen efter att ha varit snabbast även 2014.

Den här gången stack han direkt i starten och fick göra allt jobb själv, vilket bidrog till att han var 19 sekunder från sitt pers.

– Det var tufft i dag. Det var varmt, man har gått och dragit hela dagen och väntat på starten, och det är lite småknixigt, lite gatsten och så. Och sen är det roligare att ha någon att springa mot, nu körde jag bara på med det jag hade och kollade inte på klockan. Men det är en kul tävling, det är mycket folk runt banan som hejar. Det är häftigt. Och det är prestige att vinna, men jag har ju en bit kvar till Sjögrens segerantal, säger Regborn.

Alla hela och friska spelare från Örebro Hockeys A-, J20-, J18- och U16-lag ställde upp i tävlingen, och snabbast runt var 16-årige Alfred Lindberg, som blev 44:a i hela tävlingen på 18.56, efter en spurtduell mot A-lagets Anton Johansson som var sekunden bakom.

Hela loppet sändes på na.se, och går att se där i efterhand. På onsdagskvällen sänds också Vårruset.

Topp tio – Gubbracet 2018

Gubbracet, fem kilometer: 1) Martin Regborn, KFUM Örebro, 15.16, 2) Markus Bohman, do, 16.02, 3) Erik Anfält, Örebro AIK, 16.07, 4) Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro, 16.17, 5) Per Sjögren, do, 16.21, 6) Jack Karlsson, do, 16.22, 7) Andreas Ingberg, Örebro AIK, 16.23, 8) Wilhelm Bergentz, Thoren TFC, 16.28, 9) Per Arvidsson, IF Start, 16.36, 10) Dominic Poschenrieder, KFUM Örebro, 16.47.