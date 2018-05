ÖSK Futsal förlänger med landslagsmeriterad spelare: ”Viktig pusselbit”

LÄS ÄVEN: Efterlängtad spelare till ÖSK Futsal – klar för kommande säsong: "Varit intresserade i flera år"

ÖSK Futsal har de senaste veckorna presenterat ett antal nyförvärv. Senast i raden var Denis Gerzic som blev klar för klubben i förra veckan efter att ha lämnat KFUM Linköping.

Under fredagen var det dock inget nytt ansikte som presenterades till nästa säsong, utan ett mer välbekant sådant. Nämligen 28-årige Dana Kuhi.

– Vi i ledarteamet var tidigt på det klara med att Dana blir en viktig pusselbit för kommande säsongs lagbygge, därför känns det väldigt skönt att det nu är klart, säger tränaren Jacob Nilsson till lagets hemsida.

I fjol kom Kuhi in sent efter att ha dragits med sjukdomar under en tid, men ju längre säsongen gick så blev han en alltmer tongivande spelare.

– Jag tror vi kommer få se en hungrigare och målmedveten Dana Kuhi i år än på mycket länge, för ska vi vara ärliga så var fjolårssäsongen inte helt fair från start för Danas del. Han kom in sent då han hade brottats med mycket sjukdomar under senare delen av fotbollssäsongen.

Kuhi tillhör en av lagets mest meriterade spelare. Framförallt på internationell nivå där han representerat Sverige vid 28 landskamper.

– Det går inte att snacka bort de bärande egenskaper som Dana besitter med bra skott, vassa rörelser, spelförståelse och en bra målnäsa, dessutom är han den i hela Örebro som har störst erfarenhet på internationell nivå via landslaget. En plats jag tror han kommer visa att han är värd att återvända till.

