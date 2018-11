TV-pucken firar 60 år – då är Örebro klart för historisk semifinal: ”Det finns liksom ingen hejd på det”

Örebro län behövde kvalspel för att ta sig in i huvudturneringen. Där lyckades man ta platsen bakom Västmanland och in i gruppspelet. Väl där har man inte gjort några misstag alls. Örebro vann under torsdagen båda sina matcher mot Ångermanland, respektive Värmland och var redan då klart för kvartsfinal.

Under fredagen avslutade man gruppspelet genom att slå de femfaldiga vinnarna Småland med 3–1 och kunde därmed knipa gruppsegern. Framgången skulle dock inte ta slut där.

På kvällen var det så dags för kvartsfinal där Stockholm Syd stod för motståndet. Örebro stod för en riktigt stark period och kunde mot slutet av den ta ledningen med 1–0 genom Gustav Karlsson. I den andra kom Stockholm ut bättre och tryckte stundtals tillbaka Örebro.

Både målramen och målvakten Razmus Stenström testades ordentligt, men stod emot. Efter drygt halva perioden fick man ett powerplay och kunde där utöka ledningen genom ett kanonskott från Max Stigell. Därefter kunde man reda ut de avslutande minuterna och resultatet stod sig hela vägen ut.

Det innebär att Örebro är klart för semifinal. Det för första gången i TV-puckens historia som i år firar 60-årsjubileum.

– De är riktigt bra, killarna. De har förstått det. Sedan första gången vi träffade dem har de tävlat, tävlat, tävlat. Man ser att de gör precis likadant i dag. Det finns liksom ingen hejd på det. De bara kör. Sen gör de faktiskt precis som vi har bestämt också, så det är jätteroligt, säger förbundskaptenen Henrik Löfsäter till SVT.

Han fortsätter:

– Vi har ett jämnt lag och sen har vi några spetsar. Vi har Simon Forsmark som jag tycker gör en jättebra match i dag. Sen gör vi mål i powerplay. Det har vi gjort under hela turneringen och det är jätteviktigt i ishockey. De kvalitéerna har vi och sedan är det ett jävla go i laget.

Forsmark är kapten i laget och även han är nöjd med insatsen.

– Det är underbart! Kul att komma så här långt som ett otippat lag. Det är väldigt roligt.

Semifinalen spelas under lördagen klockan 16.00 och vilket lag som står för motståndet avgörs senare under fredagskvällen. Det i mötet mellan Västerbotten och Gästrikland.

– Jag tror att Västerbotten kommer att dra det längsta strået. Vi ska slå dem också, avslutar Forsmark.

I den andra semifinalen kommer Göteborg möta Stockholm Nord.

Final och bronsmatch spelas på söndag.