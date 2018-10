Klart – så fördelas årets stöd till elitklubbarna i Örebro: ”Blir mest besviken och förbannad”

För andra året är Örebro kommuns ekonomiska bidrag till elitidrotten delat i tre olika potter, där det kommunala bolaget Örebrokompaniet sitter på den största pengapåsen. Liksom 2017 är det bara ÖSK, Örebro Hockey och Kif Örebro som får dela på de miljonerna – medan övriga elitföreningar får dela på 615 000 kronor i elitidrottsstöd, som kultur- och fritidsförvaltningen fördelar, och drygt 200 000 kronor i elitidrottsutvecklingsbidrag, som fritidsnämnden beslutar om vid sammanträdet den 13 november.

I år sökte 23 klubbar elitidrottsstödet, och när fördelningen nu är gjord står det klart att 22 av dem dela på kakan utifrån en tidigare klubbad modell där antalet elitidrottande män respektive kvinnor i varje förening styr summorna. Örebro Black Knights är enda klubben som får full utdelning på både herr- och damsidan – totalt drygt 54 000 kronor – medan övriga klubbar tilldelas mellan 11 000 och 50 000 kronor.

Flera av de största elitklubbarna, som Örebro Volley och Örebro Innebandy, har sedan det nya systemet infördes varit kritiska till att de inte får ta del av de betydligt större summorna som Örebrokompaniet delar ut. Volleybollklubben, som tagit tio SM-guld och senaste tre åren plockat ett silver och två brons, valde i fjol att i protest avstå från att söka elitidrottsbidrag, men har i år sökt och beviljats knappt 33 000 kronor.

Däremot finns inte SSL-klubben Örebro Innebandy, som om de sökt hade fått cirka 21 000 kronor, med på listan över klubbar som får stöd 2018.

– Vi sökte faktiskt, men skickade in ansökan för sent. Samtidigt var vi väldigt tveksamma till hur vi skulle göra. Vi tycker att det här mest är en skymf mot oss och övriga elitlag. De där pengarna kan vi ha och missta. 20 000 kronor, det är en piss i Atlanten för oss. Lägger vi samma tid det tar att skriva ansökan på att jaga sponsorer drar vi in mer pengar, säger Johan Lundh, som är ordförande i Örebro Innebandy.

– Jag är mest förbannad och besviken på kommunen. Det verkar som att det finns en egen agenda i att det är fotboll och hockey som är det viktiga. Gång efter annan vill kommunen visa upp en fasad av hur bra Örebro är som idrottsstad, men vad fick vi när vi gick upp i högsta serien? Jo, en dubblering av hyror för arenan, klubblokalerna och förrådsutrymmena i Idrottshuset. Samtidigt kastar man pengar på Kif Örebro. För mig blir det löjligt.

Fram till 2016 fick färre klubbar betydligt mer pengar av kommunen: 2013 låg det totala stödet till elitidrotten i kommunen på över 7,9 miljoner och klubbar som Eco Örebro och Örebro Black Knights fick över 100 000 kronor var, ÖSK Bandy 400 000. I år är det totala stödet nere på 4,6 miljoner kronor.

För klubbar som nu fått möjlighet att ta del av de kommunala pengarna, som Garphytte Skytteförening eller Sörbyängen Bouleklubb som får drygt 11 000 respektive nästan 35 000 kronor, är elitidrottsstödet förstås ett välkommet tillskott i kassan. Men Lundh menar att summorna är för små för klubbar på svensk elitnivå i lagidrotter.

– Jag förstår att en fäktningsförening är jätteglad för 20 000, de kanske inte har bortamatcher och flygresor som ska bekostas. Men för oss gör så små pengar inte någon skillnad. Nu diskuterar vi ett samarbete med Örebro Volley för att hitta gemensamma plattformar för sponsorer och liknande, vi måste göra något tillsammans. Och som tur är har vi i föreningen redan nu börjat hitta en del större sponsorer som förstår vårt marknadsvärde, säger han.

Har ni någon dialog med Örebrokompaniet, för att få ta del av deras marknadsföringsstöd?

– Jag har haft ett möte med Christer Wilén, men det landade mer i att de ska hjälpa oss med marknadsföring via sina kanaler, vilket det sedan inte blivit något av. Men de vet att vi finns och att vi är i behov av hjälp.

Wilén har tidigare förklarat i NA vad som gäller när det kommunala bolaget beslutar om marknadsföringsstödet:

– Vi tittar på de klubbar som syns mest i tv i sportsammanhang och som figurerar i flest artiklar i rikspressen. TV-mässigt är herr- och damfotbollen samt herrishockeyn de tre största sporterna, och då har vi valt att satsa på de tre lag som haft störst värde när det gäller att marknadsföra Örebro utanför Örebro, sa han och fick stöd av kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson (S):

– Ska man ha ett marknadsföringsstöd är det jätteviktigt att det är ett stöd som har just med marknadsföringsgenomslag att göra. Annars ska man kalla det något annat.

I fjol fick Örebro Innebandy, som då var nykomling i högsta serien, 90 000 kronor i elitidrottsutvecklingsbidrag för att kunna anställa en kanslist, men inte heller ett sådant bidrag har klubben sökt i år.

– Kravet på motprestation då var att vi skulle lägga in tre fjärdedelar av kostnaden för tjänsten, och det gjorde vi med råge. Tyvärr hade vi ändå inte råd att behålla kanslisten efter sommaren, vi blev tvungna att avsluta den tjänsten. Så nu har vi ingen avlönad personal alls, hela föreningen sköts ideellt. Och i och med att vi fick utvecklingsbidraget för kanslitjänsten i fjol kände jag att vi inte kunde söka för samma sak en gång till, säger Lundh.

Fördelning av elitidrottstödet i Örebro kommun 2018

Skillnad mot fjolåret inom parentes.

Genom Örebrokompaniets marknadsföringsbidrag:

ÖSK: 1 600 000 kronor (samma som 2017).

Örebro Hockey: 1 600 000 kronor (samma som 2017).

Kif Örebro: 600 000 kronor (-600 000 kronor jämfört med 2017).

Genom fritidsförvaltningens elitidrottsstöd:

Örebro Black Knights: 54 186 (-34 253). Har också sökt elitidrottsutvecklingsbidrag för två olika projekt.

Örebro Gymnastikförening: 49 793 kronor (-23 271).

KFUM Örebro Friidrott: 48 036 (sökte inget bidrag 2017).

ÖSA: 48 036 kronor (-19 903).

Sörbyängen Bouleklubb: 34 857 (+18 168).

Örebro Badmintonklubb: 34 857 kronor (+18 168). Har också sökt elitidrottsutvecklingsbidrag.

Örebro Tennisklubb: 34 857 kronor (+18 168). Har också sökt elitidrottsutvecklingsbidrag.

Örebro Eagles: 32 873 (sökte inget bidrag 2017).

Örebro Ryttarteam: 32 873 (sökte inget bidrag 2017).

Örebro Volley: 32 873 (sökte inget bidrag 2017). Har också sökt elitidrottsutvecklingsbidrag.

Almby IK: 29 266 kronor (sökte inget bidrag 2017).

Thoren Track & Field: 29 266 kronor (+17 308).

BK Glam: 21 313 (+4 624).

Örebro Futsal Club: 21 313 (sökte inget bidrag 2017). Har också sökt elitidrottsutvecklingsbidrag.

ÖSK Bandy: 21 313 kronor (-501).

ÖSK Futsal: 21 313 kronor (-501). Har också sökt elitidrottsutvecklingsbidrag.

Bågskytteklubben Jaktpilen: 11 329 kronor (-629).

Garphytte Skytteförening: 11 329 kronor (sökte inget bidrag 2017).

Kårsta GK: 11 329 kronor (-5 360).

SK Winner: 11 329 (sökte inget bidrag 2017).

SMK Örebro: 11 329 kronor (sökte inget bidrag 2017).

Örebro MK: 11 329 kronor (-36 504).

Lillån IBK sökte bidrag men beviljades inget eftersom laget spelade i tredjedivisionen i våras. Nästa år är klubben behörigt att få elitidrottsbidrag.

Örebro KK fick 88 439 kronor 2017, Örebro Innebandy 21 814, KFUM Örebro Frisbee 16 689, Örebro Pistol- och Sportskytteklubb 11 958 och Örebro Atletklubb 11 958, men ingen av klubbarna har sökt bidrag för 2018.

Elitidrottsutvecklingsbidraget fördelas av fritidsnämnden vid sammanträdet den 13 november.