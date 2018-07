Elitsprinten i O-Ringen avklarad – här är den totala ställningen i elitklasserna

D21 Elit: 1) Anna Närhi, IFK Göteborg, 133.03 (1) 14.32, 2) Simone Niggli, Ol Norska, 134.30 (2) 14.53, 3) Kirsi Nurmi, IFK Göteborg, 135.05 (6) 15.24, 4) Kristin Löfgren Johansen, IFK Mora OK, 135.39 (23) 16.07, 5) Anna Haataja, SK Pohjantähti, 139.17 (7) 15.26, 7) Andrea Svensson, OK Tisaren, 141.34 (21) 16.06, 8) Lilian Forsgren, OK Tisaren, 141.41 (13) 15.47, 10) Josefin Tjernlund, OK Tisaren, 141.53 (8) 15.29, 16) Ellinor Tjernlund, OK Tisaren, 145.59 (17) 15.56, 35) Lovisa Persson, OK Tisaren, 157.50 (55) 17.30, 66) Josefin Erlandsson, OK Milan, 192.57 (70) 19.06

H21 Elit: 1) Magne Dæhli, Halden SK, 121.51 (20) 15.52, 2) Leonid Novikov, Hiidenkiertäjät, 123.32 (6) 15.22, 3) Albin Ridefelt, OK Linné, 124.12 (11) 15.36, 4) Ruslan Glebov, OK Ravinen, 125.05 (3) 14.55, 5) Vetle Ruud Bråten, IFK Göteborg, 129.30 (8) 15.27, 12) Filip Dahlgren, Hagaby GoIF Örebro, 133.12 (17) 15.48, 48) Viktor Larsson, Hagaby GoIF Örebro, 149.18 (57) 17.10, 53) Daniel Attås, OK Tisaren, 150.50 (69) 17.43, 65) Oskar Andrén, OK Tisaren, 158.23 (51) 16.48

D20 Elit: 1) Anu Tuomisto, Vaasan Suunnistajat, 119.08 (7) 14.25, 2) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, 120.45 (4) 14.12, 3) Veera Klemettinen, Suunta Jyväskylä, 120.50 (7) 14.25, 4) Synne Strand, Asker SK, 124.27 (33) 15.14, 5) Jennie Börjesson-Eriksson, Storviks IF, 126.15 (2) 14.06, 63) Saga Sander, OK Milan, 161.31 (46) 15.38, 78) Line Sølberg, OK Tisaren, 173.51 (80) 17.13

H20 Elit: 1) Isac von Krusenstierna, OK Kåre, 102.37 (1) 14.53, 2) Simon Imark, Tullinge SK, 102.58 (9) 15.21, 3) Akseli Ruohola, MS Parma, 107.37 (16) 15.37, 4) Elias Jonsson, Nydalens SK, 108.03 (10) 15.23, 5) Mathieu Perrin, OK Denseln, 109.54 (11) 15.28, 70) Olle Josarp, OK Tisaren, 141.08 (79) 18.06

D18 Elit: 1) Siiri Silvennoinen, Kalevan Rasti, 96.11 (8) 14.10, 2) Frida Vikström, Sundsvalls OK, 103.17 (19) 14.31, 3) Venla Turakainen, Helsingin Suunnistajat, 104.34 (16) 14.25, 4) Maria Määttänen, Espoon Suunta, 105.22 (17) 14.26, 5) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, 107.47 (3) 13.30, 34) Elin Schagerström, Garphyttans IF, 124.12 (26) 14.59

H18 Elit: 1) Erik Hannrup, IF Thor, 97.10 (3) 14.08, 2) Elias Tidevall, Skogsluffarnas OK, 98.35 (1) 13.54, 3) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 98.46 (2) 14.00, 4) Gustav Runefors, Växjö OK, 99.42 (3) 14.08, 5) Sander Arntzen, Asker SK, 100.14 (29) 15.39, 62) Melker Forsberg, KFUM Örebro OK, 123.07 (69) 16.49