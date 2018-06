Victoria från Åsbro tog hem segern inför 50 000 på Gärdet i Stockholm: "Så glad"

Trots sin unga ålder är Victoria Boberg, 22 år från Åsbro, är hon en av Sveriges mest meriterade ryttare inom distansridning och har också varit med i svenska landslaget mellan 2013 och 2017. Hon har flera framskjutna placeringar i både EM och VM.

Under 2017 utbildade sig Victoria också till galopptränare på Bro Park och blev därmed Sveriges yngsta amatörtränare. Efter att varit hjälptränare och ryttare i Dubai, inom distansridning, under hösten 2017 så återvände hon till Sverige för att satsa helt på galopp i år.

Lopp 5 på Nationaldagsgaloppen var det prestigefyllda loppet H.H. Sheika Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship där kvinnliga jockeys från nio länder gjorde upp om segern. Sara Vermeersch, från Belgien, var den jockey som skulle ta sig an utmaningen på Gärdet tillsammans med What a Wonder. Sara är en stor talang men i jockeysammanhang ung, endast 24 år, men är en jockey som Victoria trodde kunde göra något stort.

Sträckan mätte 2750 meter och starten var jämn. Under de två varven på gärdet följdes hästarna åt. What a Wonder, som låg i bakre delen av klungan, kunde avgöra efter en dramatisk spurt inför de 50 000 åskådarna och ta hem förstapriset på 137 500 kronor.

Efter tävlingen följde stora glädjescener och intervjuer. Hela tävlingen direktsändes över stora delar av arabvärlden där arabgalopp är mycket stort.

"Fantastisk häst, fantastisk jockey och ett otroligt och underbart team. Så glad!", skriver Victoria på Facebook.