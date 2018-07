Expertens tips inför onsdagens Fornabodatrav: ”Detta kan vara Derbyvinanren i höst”

V86-förslaget

V86-1: 11 Very Kronos. (Res: 8,3)

V86-2: 1 Born Unicorn, 6 Vikens High Yield, 9 Empire Garbo. (Res: 8,4)

V86-3: 1 Angry Bird Am, 6 Polycrates Face, 10 Mellby Charmören. (Res: 7,3)

V86-4: 1 Maze Runner, 2 Fortune Mearas, 4 Zidane Grif. (Res: 6,7)

V86-5: 3 Anne Royal, 4 Moon´s Black Lady, 5 Julia Sånna, 7 Västerbo Cheers, 8 Gloria Band, 9 Ridgehead Kwannon, 11 Cash Mearas, 13 Dictionary, 14 Quantum Estelle, 15 Mellby Exotic. (Res: 6,12)

V86-6: 6 Sotika, 11 Wunder Dream, 14 Restless. (Res: 8,7)

V86-7: 1 Pastore Bob, 4 Charrua Forlan, 7 Caid Griff, (Res: 3,9)

V86-8: 6 Volnik Du Kras. (Res: 2,10)

Kostnad: 607 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 1 Maze Runner, 2 Fortune Mearas, 4 Zidane Grif. (Res: 6,7)

V5-2: 3 Anne Royal, 4 Moon´s Black Lady, 5 Julia Sånna, 7 Västerbo Cheers, 8 Gloria Band, 9 Ridgehead Kwannon, 11 Cash Mearas, 13 Dictionary, 14 Quantum Estelle, 15 Mellby Exotic. (Res: 6,12)

V5-3: 6 Sotika, 11 Wunder Dream, 14 Restless. (Res: 8,7)

V5-4: 1 Pastore Bob, 3 In Vain Sund, 4 Charrua Forlan, 7 Caid Griff, (Res: 9,8)

V5-5: 6 Volnik Du Kras. (Res: 2,10)

Kostnad: 360 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 9 Drillbert (Erik Adielsson) – 3 Icarus Boko – 11 Nicois Du Gull. Outs: 7 Jula Du Cash.

Lopp 2: 4 Zagreb Kronos (Erik Adielsson) – 5 Imilie Boko – 7 Isolde. Outs: 6 Kahnawake.

Lopp 3: Very Kronos (Erik Adielsson) – 8 Son Of God – 3 Rodick Broline. Outs: 10 I´ll Fixit.

Lopp 4: 1 Born Unicorn (Per Lennartsson) – 6 Vikens High Yield – 9 Empire Garbo. Outs: 8 Builder´s Caviar.

Lopp 5: 6 Polycrates Face (Sofia Adolfsson) – 1 Angry Bird Am – 10 Mellby Charmören. Outs: 7 Twin´s Vici Lime.

Lopp 11: 6 Global Tattoo (Mattias Djuse) – 2 Jack Datton Zenz – 9 Whoopee. Outs: 10 Kamikaze Tooma.

V86-spiken

Very Kronos (V86-1) tävlar främst emot sig själv. Hästen står mycket billigt inne i loppet och har överkapacitet för detta motstånd. Över dryga distansen behöver inte Erik Adielsson stressa med honom, utan kan köra på säkerhet och ändå vinna. Detta kan vara Derbyvinnaren i höst om han bara får ordning på sitt temperament!

V5-spiken

Volnik Du Kras (V5-5) imponerade kolossalt då han vann V75 under Elitloppshelgen. Han var minst lika bra vid spetssegern senast i Östersund över lång distans. Hästen har en speciell stil och kränger en hel del, kort distans anser vi vara en fördel då kan gul kusk (Gocciadoro) bara gasa hela vägen!

Liret

Born Unicorn (lopp 4) vann senast lätt från ledningen över lång distans. Hästen höll sig lugn i spets och vi tror Per Lennartsson håller upp innerspår och sedan ska segerchansen vara god. Det är inte givet att hans värsta konkurrenter Vikens High Yield (trivs inte i dödens) och Empire Garbo (inte startat på nästan två månader) körs hur offensivt som helst, så mycket tyder på att Per får husera som han vill i täten. Vi lirar 200 kronor vinnare på fyraåringen!

Lopp 6 V86-4 V5-1. Auto.

1640: 1 Maze Runner - Untersteiner J 40255 12,7a. 2 Fortune Mearas - Lennartsson P 11621 13,2a. 3 Felicity Sisu - Djuse M 25d30 12,6a. 4 Zidane Grif* - Gocciadoro A d111d 12,5a. 5 Wingmaster - Jansson T k21 16,4. 6 Global Wildlife - Goop B k1241 15,4a. 7 Tartaurus Face - Kolgjini L 24544 14,7a. 8 Intake - Eriksson J S 65236 15,1a.

RANKING: 4 Zidane Grif (Alessandro Gocciadoro) – 2 Fortune Mearas – 1 Maze Runner. Outs: 6 Global Wildlife.

Zidane Grif vann på ett imponerande vis under Elitloppshelgen från ledningen. Sist blev det galopp, ställer inte Fornabodas bana till det för Italienaren är segerchansen god. Fortune Mearas vann senast via 1.13,5 sista varvet före en sådan bra häst som Jaguar Dream. Bra läge och Per Lennartsson upp igen. Maze Runner fick press i ledningen senast, så att han slutade femma var inget att säga om. Vann Svampen förra året. Global Wildlife var rejäl senast då han tog ner ledande Beartime. Får sitt elddop denna gång.

Lopp 7 V86-5 V5-2. Auto.

2140: 1 Eleanor Shellby - Wilhelmsson R d2247 14,2a. 2 Xylona G.T. - Lennartsson P 64268 14,8a. 3 Anne Royal - Goop B 23440 13,7. 4 Moon's Black Lady - Rosén T T 60132 13,9a. 5 Julia Sånna - Untersteiner J 02d75 15,0a. 6 Razumi - Lilius M 53130 14,1. 7 Västerbo Cheers - Eriksson K 34204 13,2a. 8 Gloria Band - Andersson O J 3d162 13,7a. 9 Ridgehead Kwannon - Koskela J d1001 14,1a. 10 First Diamond - Karlsson P 72360 13,7a. 11 Cash Mearas - Adielsson E d0101 13,8a. 12 Elita Memphis - Eskilsson J 76003 12,7a. 13 Dictionary - Nilsson A 04d75 14,5a. 14 Quantum Estelle - Pettersson T 333d3 13,6a. 15 Mellby Exotic - Kihlström Ö 66230 13,3a.

RANKING: 11 Cash Mearas (Erik Adielsson) – 7 Västerbo Cheers – 3 Anne Royal. Outs: 5 Julia Sånna.

Cash Mearas vann på klasshästens vis senast via 1.13,5 sista varvet även om travet inte flöt perfekt. Hästen i loppet och naturlig tipsetta. Västerbo Cheers har inte haft någon tur i år, hästen har form och kan göra en hel del på egen hand. Kan ta årets första seger. Anne Royal är startsnabb och spetsar troligen, intressant med Björn Goop upp bakom henne. Julia Sånna blev störd senast, men kom tillbaka fint som femma. Johan Untersteiner upp är ett plus.

Lopp 8 V86-6 V5-3.

2140: 1 Alicia Rose - Rudqvist H 05016 16,9. 2 Charmant - Olsson D 28d53 17,0. 3 Valentine Heart - Eriksson J S 16403 15,6. 4 Vapour Trail - Djuse M 40530 16,7. 5 Sweet Perfection - Jansson T 51502 18,1. 6 Sotika - Andersson O J 8k152 18,6.

2160: 7 Kavata Käll - Norman P G 8126d. 17,0 8 Lovely Flicka - Adielsson E 30727 14,8. 9 Ileach C.C. - Leo E 47037 16,0. 10 Very Many Legs - Kihlström Ö 02606 15,5. 11 Wunder Dream - Goop B 0d130 15,4. 12 Kaggens Kitty - Kontio J 7833d 16,8. 13 Rianna Trot - Pettersson R 35203 15,8. 14 Restless - Lindblom Å 007d3 15,5. 15 Avantis Red Witch - Pettersson T 03115 15,6.

RANKING: 6 Sotika (Oskar J Andersson) – 14 Restless – 11 Wunder Dream. Outs: 8 Lovely Flicka.

Sotika gick bra som tvåa bakom Varono Bi senast på Årjäng. Ensamt springspår, vi är inne på att hon kan leda detta lågklassiga lopp runt om. Fräck tipsetta! Restless travade 1.13 sista 800 meterna senast som trea. Hon har form som hela Åke Lindbloms stall, kan vinna trots bakspår på tillägg. Wunder Dream har fin form och Björn Goop upp tror vi kommer passa perfekt.

Lopp 9 V86-7 V5-4 DD-1 V3-1. Auto.

1640: 1 Pastore Bob - Untersteiner J 31480 10,7a. 2 Highspeed Call - Benzon N d0310 10,4a. 3 In Vain Sund - Redén D 03240 09,6a, 4 Charrua Forlan - Sundberg H-O 21401 09,7a. 5 Let's Dance D.E. - Spangenberg D 32233 10,5a. 6 Exodus Hanover - Haugstad K 51600 10,5a. 7 Caid Griff - Kihlström Ö d4201 10,4a. 8 Star Advisor Joli - Eriksson K 25113 10,7a. 9 Food Money - Goop B 10147 10,0a.

RANKING: 7 Caid Grif (Örjan Kihlström) – 1 Pastore Bob – 4 Charrua Forlan. Outs: 3 In Vain Sund.

Caid Griff vann senast lätt via 1.10 sista 800 meterna och man ska komma ihåg att banan var krävande den dagen i Eskilstuna. Örjan Kihlström har vunnit Bergslagsloppet de senaste tre åren, vi tycker han har en god segerchans i år igen. Pastore Bob är den naturliga tipsettan på spets och slut. Vi är dock frågande till hur han tagit Elitloppet och den hårda öppningen senast på en smetig bana i Kalmar? Kan vara mentalt trött på att tävla och ta ut sig… Charrua Forlan vann lätt från ledningen på Rättvik via 1.11 sista varvet. Kommer inte till sin favoritposition ledningen. In Vain Sund har inte startat sedan januari och körs av sin tränare, det ser vi som ett tecken på att ett snällt upplägg är att vänta. Hästen var med i Elitloppsfinalen 2017.

Lopp 10 V86-8 V5-5 DD-2 V3-2. Auto.

1640: 1 Oceanic Clearence - Lennartsson P 01443 11,6a. 2 Ferrari River - Lugauer C 27133 11,4a. 3 Fighting Bax - Redén D 33110 11,3a. 4 Brothers In Am - Tillman J 31516 11,1a. 5 Forecast - Haugstad K 52060 10,9a. 6 Volnik du Kras* - Gocciadoro A 11211 11,3a. 7 Always On Time* - Adielsson E 104dd 10,5a. 8 Comte du Pommeau - Norman P G 1d34d 12,9. 9 Faye Bros - Eriksson K 35401 11,3a. 10 Uppohoppa - Kihlström Ö 51306 10,9a. 11 Donatella Center - Goop B 12365 10,8a. 12 Klöver All Over - Dahlén R 21010 10,5a.

RANKING: 6 Volnik Du Kras (Alessandro Gocciadoro) – 2 Ferrari River – 10 Uppohoppa. Outs: 7 Always On Time.

Volnik Du Kras har gjort två svettiga prestationer på svensk mark. Vunnit bägge gångerna från ledningen. Sist vann han över lång distans, vi tror sprinterdistans är en klar fördel. Hästen är framåt i stilen nu kan kusken gasa hela vägen. Vi spikar då vi verkligen gillar hans inställning och vinnarskalle! Ferrari River gick strålande efter startgalopp som trea senast på V86. Samma startspår som sist, vi tror Lugauer främst inriktar sig på att köra felfritt och inte blandar sig in i någon spetsstrid. Uppohoppa kördes passivt senast på V75, såg smällfin ut med rubbet sparat som sexa. Always On Time tog spets från just spår sju vid V75-segern på Axevalla i februari. Erik Adielsson upp är ett plus.

MÅRTEN ERIKSSON