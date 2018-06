Örebrotravet torsdag 28 juni – så gick det: ”Fyraåringen har snabba pengar att tjäna i sommar”

V5-fakta

Rätt rad: 10-11-2-6-10

5 rätt: 1 976 kronor.

Omsättning:423 759 kr.

Antal system: 6 076.

V4-fakta

Rätt rad: 3-9-3-2

4 rätt: 776 kronor.

Omsättning: 2 584 915 kr.

Antal system: 44 783.

V3-raden: 2-6-10

Utdelning: 374 kr.

LD-raden: 3-2

Odds: 32,74

Tummen upp: Treåriga stoet Alfredo Sauce svarade för en mäktig dödenskross. Eric Martinssons merca hade tidigt grepp på ledande Lingbo Eivor och via 1.13,3 sista halvvarvet vann hon retfullt enkelt före Au Pair Girl som fick det kört i halsen, men ändå inte kunde utmana. Segertiden skrevs till 1.15,4 auto över medeldistans och det fanns gott om sparat i henne!

Tummen ner: Obesegrade Arch Lane var inte alls lika fin som vid segarna. Han kom till sin favoritposition ledningen, men fick det inte att stämma. Hästen felade som slagen in på upploppet, det var förvånande att han inte fungerade då han inte startat sedan april.

Ny regi: Rajah Silvio visades upp i en bra författning av sin nye tränare Björn Goop. BG gav hästen en vilsam resa i andra par utvändigt, via 1.13 sista 700 meterna vann hästen säkert och levde upp till de fina träningsrapporterna. Hästen gjorde årsdebut och femåringen kommer få ett fint år, det är känslan!

Dagens kuskprestation: Mikael J Andersson körde ett väl avvägt lopp med Lindesbergshästen Dinjo. Hästen hade inte startat sedan februari, men Lars Kvist hade inte slarvat med träningen. Sexåringen tog över direkt när Micke J flyttade ut honom från vinnarhålet och svarade ärligt betrodde B.B.S.Day Dream, detta var sexåringens första seger i karriären!

Inte ens nära: Att vara ett smart drag var det av Torbjörn Jansson att köra i ledningen med stoet Kinnonna Goj. Hon mötte hingstar och var slagen redan 800 kvar och fullföljde inte ens loppet, ryggen bakom favoriten Chianti ville Tobbe tydligen inte ha, mycket märkligt!

Athos Race överlägsen igen: Trivs på hemmaplan och travade 1.14 sista varvet och vann överlägset även denna gång. Åke Lindblom berättade efteråt och man till nästa start spänner bågen mot ett betydligt tuffare lopp.

Lira nästa gång: On Stage Indika har verkligen höjt sig på sistone. Fyraåringen var åter tvåa, denna gång trots spår tolv. Lindesbergshästen vinner lopp när som helst, med ett vettigt spår!

Värt att notera: Chianti tog årets första seger och på vilket vis han gjorde det! Hästen travade 1.13,6 sista varvet och Goop hade mycket sparat över mål, fyraåringen har snabba pengar att tjäna i sommar, det är feelingen…

Citatet: ”Det här var en jättefin häst som vann med mycket krafter kvar”

(Jorma Kontio efter segern med debuterande Danilo Brick som vann busenkelt från ledningen).

Lopp 1, V4-1, 2100 auto: 1) Chianti, Björn Goop, 13,6 (13) 2) Hope of Joy, 13,8 (170) 3) Gustavo Boko, 14,0 (132) 4) Antonio America, 14,0 (77) 5) Al's Orlando Boy, 14,0 (201) 6) Busy Doin' Nothing, 14,0 (220) 7) Gold Twister, 14,1 (564). Opl: Unchained Feelings (566), Yoghurt Composite (390), Pegasus Photo (487), Kinnonna Goj u (111). Tvilling(3/12): 12,87. Trio(3-12-1): 75,71. Odds: 1,38. Plats: 1,16-2,39-1,90. Struken: 6.

Lopp 2, V4-2, 2100 auto: 1) Rajah Silvio, Björn Goop, 14,9 (78) 2) On Stage Indika, 15,0g (176) 3) Xanthis Brazil, 15,1 (57) 4) Hypnotist, 15,1 (846) 5) Bailiff, 15,6g (521) 6) Ed Force, 15,7 (1578) 7) Viennetta, 16,8g (754). Opl: Carla d'Eronville (273), Ready K.K.Hall (225), Arch Lane d7g (21), Euklid A.T. d11g (69), Davici d12g (65). Tvilling(9/12): 107,40. Trio(9-12-5): 1028,97. Odds: 7,85. Plats: 2,82-3,71-3,47.

Lopp 3, V4-3 LD-1, 1609 auto: 1) Taffy, Carl Johan Jepson, 12,2 (44) 2) Monfalcone, 12,3 (28) 3) Eastar Rapida, 12,3 (151) 4) Mr Creation, 12,4 (184) 5) Pampalo, 12,7 (60) 6) Final Dream, 12,9 (164) 7) Bear Abiba, 13,0 (53). Opl: Super Photo Bood (216), Like Lightning (243), Mynta Broline (759), Canappealformore (322), Saint Mathilda (692). Tvilling(3/11): 7,31. Trio(3-11-2): 106,21. Odds: 4,47. Plats: 1,51-1,43-2,12.

Lopp 4, V4-4 LD-2, 2140: 1) Dinjo, Mikael J Andersson, 16,6 (84) 2) B.B.S.Day Dream, 16,2 (39) 3) Mr Tjabba Tjena, 16,2 (603) 4) Savethebestforlast, 16,3 (531) 5) Hall of Fame Zon, 16,4 (30) 6) Global Tuxedo, 16,7 (332) 7) Laryzza L.R., 16,9 (726) 8) Johnny Gitar, 17,6 (539). Opl: Just Stunning (155), Stampede (272), Camp Hill (101), Poppi Happen d7g (133), M.T.Magic Dream d12g (186), Saga Doc dug (92), Mavericks Barbie dug (499). Tvilling(2/4): 13,48. Trio(2-4-8): 752,78. Odds: 8,47. Plats: 2,70-2,26-11,95.

Lopp 5 2140: 1) Danilo Brick, Jorma Kontio, 17,9 (19) 2) Maxdito Above, 18,3g (46) 3) What a Creation, 18,5 (406) 4) Avenir d'Inverne, 18,6 (121) 5) No Vacation, 18,7 (129) 6) Linnea Burge, 19,8 (184) 7) Broadway Frazer, 21,0 (191). Opl: Claes Å. (895), Phoenix Photo d9g (114), Secret Symbol d10g (75). Tvilling(2/3): 6,06. Trio(2-3-6): 66,08. Odds: 1,94. Plats: 1,32-2,08-3,01. Strukna: 11 och 12.

Lopp 6, V5-1, 1609 auto: 1) Easy Pace, Jorma Kontio, 14,2 (174) 2) Enigma Sisu, 14,3 (57) 3) Hermine Boko, 14,5 (33) 4) Suncane Harvester, 14,5 (317) 5) What a Moment, 14,9 (349) 6) Classic Joy, 15,1 (128) 7) Princess Orlando, 16,4 (95). Opl: Broadway Queen (131), Mightiness (265), Ballerine de Fer d10g (46), Shannon Broline d11g (119), Dancing Vilma d12g (159). Tvilling(7/10): 44,22. Trio(10-7-3): 636,27. Odds: 17,42. Plats: 2,41-2,65-1,81.

Lopp 7, V5-2, 2100 auto: 1) Van Gils, Kenneth Haugstad, 15,7 (17) 2) Sweet Näs, 16,3 (320) 3) Jet Lini, 16,5 (44) 4) Västerbo Jeppe, 16,6 (233) 5) Loc Zatopek, 17,3 (512) 6) Silver One, 17,7 (783) 7) Enzo Boe, 17,7 (427). Opl: Lotusamarone (61), Windstone Race (996), Vici Supreme (100), Chatwat ug (204). Tvilling(7/11): 22,34. Trio(11-7-9): 152,98. Odds: 1,74. Plats: 1,42-3,13-2,16. Struken: 6.

Lopp 8, V5-3 V3-1 2100 auto: 1) Alfredo Sauce, Mikael J Andersson, 15,4 (31) 2) Au Pair Girl, 15,7 (24) 3) Winnie Jovalley, 16,0g (182) 4) Pippa Hanover, 16,0 (202) 5) Lingbo Eivor, 16,1 (39) 6) B.W.Empress, 16,5 (81) 7) Fiorenza Sisu, 21,6g (425). Opl: Lady Vishwa dist (521). Tvilling(2/5): 6,85. Trio(2-5-9): 145,54. Odds: 3,16. Plats: 1,30-1,43-1,93. Struken: 6.

Lopp 9, V5-4 V3-2, 2100 auto: 1) Royal Marke, Torbjörn Jansson, 16,6 (39) 2) G.R.J.'s Wolverine, 16,9 (139) 3) One Direction, 16,9 (71) 4) Min Bråten, 16,9 (69) 5) Baleo Josselyn, 17,9 (85) 6) Lucky Million, 18,0 (294) 7) Nassak, 18,1 (139) 8) R.H.Garanti, 18,2 (534). Opl: Chapman (305), Zanthe Hebre (378), Lecompte (549), Mill Xabi (778), Arnaia (35), B.B.S.Diamant dug (384). Tvilling(6/13): 38,99. Trio(6-13-10): 262,90. Odds: 3,96. Plats: 1,59-3,80-2,28. Struken: 8.

Lopp 10 V5-5 V3-3, 2640: 1) Athos Race, Åke Lindblom, 14,9 (16) 2) Lovely Boy, 15,5 (158) 3) O.M.Easton, 17,3 (305) 4) Roly Poly, 16,3 (285) 5) Haveagoodtime, 16,3 (691) 6) Pecorino, 17,0 (80) 7) U.R.Amazing, 17,0 (169) 8) Hotter than Hell, 16,5 (568). Opl: Lamborghini Lini (141), Quantum Blues (164), Magnus Roc (387), Violas Jack (321), Powerful Teemer (683), Mr Jalla Jalla (526), Alex Ås (156). Tvilling(10/11): 8,85. Trio(10-11-2): 116,04. Odds: 1,61. Plats: 1,22-2,36-6,00.

MÅRTEN ERIKSSON