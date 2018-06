Så gick det på Fornabodatravet: ”Hög sportslig klass”

V5-fakta

Rätt rad: 2-7-6-1-4

5 rätt: 434 kr.

Omsättning: 687 512 kr.

Antal system: 11 215.

V4-fakta

Rätt rad: 4-9-7-10

4 rätt: 64 217 kr.

Omsättning: 707 701 kr.

Antal system: 12 438.

V3-raden

9-7-10

Utdelning: 7 168 kr (Utdelning på 2 rätt)

Tummen upp: Twyla Face tog Ulf Ohlsson inga fångar bakom. Han styrde fram till dödens trots att han satt i andra par utvändigt. Via 1.14,4 sista varvet vann hon hur lätt som helst före ledande Frequency Am. I henne har Reijo Liljendahl verkligen en häst för framtiden…

Härlig publikdag: Det kom 1 522 personer till Fornaboda denna soliga nationaldag, hög sportslig klass och många njöt i fulla drag i solskenet.

Tränare i fokus: Timo Nurmos tog en trippel och bakom alla vinnarna satt Jorma Kontio. Timo har haft en liten svacka, men hans hästar verkar helt klart på gång igen!

Inte ens nära: Att vara speciellt betrodd var hemmahästen Simb Mean Machine. Hästen tränas av Kerstin Hell och Kenneth Gorski körde ett väl avvägt lopp, femåringen vann lätt till drygt 70 gånger pengarna och några i publiken såg minst sagt nöjda ut under segerdefileringen!

Tredje raka: Sexårige Bo Boy tog tredje raka segern och på vilket vis han gjorde det. Samuel Rehn sände fram med hästen 1 300 kvar till dödens, trots att tempot var högt hela vägen kunde hästen vinna på 1.15,9 auto över medeldistans.

Tillbaka i Sverige: Evin Boko är tillbaka på svensk mark efter en sejour i Frankrike. Stoet hade inte startat sedan mars, men hon visades upp i ett bländande skick. Jorma Kontio gav stoet en vilsam resa i andra par utvändigt och fick häftigt effekt då han skickade med henne. Sjuåringen vann överlägset före Unique Juni.

Värt att notera: Nurmos nya snackhäst levererade i sin debut. Cab Lane kördes tidigt fram till dödens och via 1.18,5 sista varvet blev segern hur enkelt som helst. Det skulle inte förvåna oss om talangen är en av favoriterna i Kriteriet i höst, så bra låter det på honom från stallet.

Citatet: ”Jag mår dåligt över hur dåligt jag körde”

(Samuel Rehn efter segern med Bo Boy som vann trots en blytung resa)

Lopp 1 2140: 1) Cab Lane, Jorma Kontio, 19,3 (14) 2) Lovekiller U.M., 19,6 (425) 3) Listas Snövit, 19,6 (756) 4) Pink Star Diamond, 19,8 (86) 5) I.T.Inventor, 20,0g (377) 6) Forza del Hornline, 20,8 (206) 7) Valnes Hanna, 20,8g (817). Opl: Gucci Boko (1084), Dontstopmenow (1308), Super Hörsta (439), Sidestep d9g (58), Suspect Brodde dug (77). Tvilling(4/9): 44,51. Trio(9-4-6): 683,15. Odds: 1,48. Plats: 1,48-3,70-6,08.

Lopp 2 2140 auto: 1) Robloxia, Troels Andersen, 16,4 (20) 2) Joyus, 16,9 (51) 3) St No More War, 17,9 (252) 4) Doyouwannaparty, 18,1g (61) 5) Hot Moccara, 18,4 (227) 6) Kelly Jovalley, 18,5 (344) 7) Red Pond Phoenix, 18,6 (217). Tvilling(4/11): 7,35. Trio(4-11-3): 127,72. Odds: 2,02. Plats: 1,77-2,05-2,67. Strukna: 7,9 och 14.

Lopp 3, V5-1, 2140 auto: 1) Twyla Face, Ulf Ohlsson, 16,3 (22) 2) Frequency Am, 16,5 (73) 3) Evoque, 17,1 (37) 4) Nettan Sånna, 17,4 (419) 5) Ibby Jean Boko, 17,4 (260) 6) Lady X., 17,6 (211) 7) All Cash, 17,7 (137) 8) Princess Cristal, 18,4 (571). Tvilling(2/7): 10,66. Trio(2-7-5): 122,59. Odds: 2,29. Plats: 1,34-1,50-1,30. Struken: 3.

Lopp 4, V5-2, 2140 auto: 1) Bo Boy, Samuel Rehn, 15,9g (21) 2) Dancing Vilma, 16,0 (157) 3) M.T.Magic Dream, 16,2 (142) 4) S.O.S.O'Malley, 16,9 (256) 5) Vidar Palema, 16,9g (46) 6) Västerbo Jeppe, 17,0 (588) 7) Ridgehead Ice, 17,1 (439). Tvilling(1/7): 17,84. Trio(7-1-9): 98,43. Odds: 2,14. Plats: 1,43-2,30-2,86.

Lopp 5, V5-3 2140 auto: 1) Evin Boko, Jorma Kontio, 12,9 (60) 2) Unique Juni, 13,5 (22) 3) Quantanamera, 13,7 (204) 3) Galactica, 13,7 (57) 5) Donatella Center, 13,8 (144). Tvilling(6/7): 7,23. Trio(6-7-4): 59,98, (6-7-8): 30,73. Odds: 6,01. Plats: 1,82-1,24-1,46/1,23.

Lopp 6. V4-4, 2140: 1) Dimanche Mearas, Jörgen Westholm, 17,9 (21) 2) Lilltösen Launcher, 18,0 (320) 2) Daisy Westwood, 18,0 (210) 4) Kristina Sånna, 17,4 (173) 5) Elsa C.B., 17,5g (84) 6) Snella Doc, 17,5 (756) 7) Lady Rubinstein, 17,5 (30). Tvilling(1/2): 15,37, (1/3): 6,83. Trio(1-2-3): 90,22, (1-3-2): 89,57. Odds: 2,16. Plats: 1,86-4,44/3,98. Strukna: 8,11 och 15.

Lopp 7, V5-2 V4-1, 2640: 1) Handsome Pelle, Jorma Kontio, 16,5 (25) 2) I am Dynamite, 15,7 (203) 3) Colonello, 16,9 (221) 4) Sete, 16,4 (106) 5) Global Rebel, 15,9 (22) 6) M.T.Like a Prince, 17,0 (138) 7) Radjah d'Inverne, 16,0g (204). Tvilling(4/11): 29,78. Trio(4-11-3): 231,76. Odds: 2,58. Plats: 2,21-2,94-2,99. Struken: 2.

Lopp 8, V4-2 V3-1, 2140 auto: 1) Perfect Beauty, Emma Tångring, 15,3 (137) 2) Pastor Nybrink, 15,4 (41) 3) Bob la Chance, 15,7 (59) 4) Meshan, 15,7 (27) 5) Marteau de Thor, 16,0 (247) 6) Haveagoodtime, 16,1 (267) 7) J.S.Mollis Arnie, 16,1 (426). Tvilling(9/10): 22,18. Trio(9-10-8): 258,87. Odds: 13,77. Plats: 3,56-2,11-2,13. Struken: 6.

Lopp 9, V4-3 V3-2, 2140: 1) Simb Mean Machine, Kenneth Gorski, 19,2 (761) 2) Jessie Jovalley, 19,4 (43) 3) Doubleoseven Häss, 18,7 (216) 4) Chapman, 19,1g (360) 5) Texas Zet, 19,2 (1690) 6) Call My Name, 19,3 (296) 7) Bolshoi, 20,5 (148) 8) Kingen, 20,5 (74). Tvilling(2/7): 101,14. Trio(7-2-12): 2803,39. Odds: 76,18. Plats: 7,13-2,14-4,65. Struken: 6.

Lopp 10 V4-4 V3-3, 2140: 1) Code, Torbjörn Jansson, 15,8 (198) 2) Camp Hill, 16,5 (31) 3) Feel the Muscle, 16,1 (190) 4) Tyson C.B., 16,9 (196) 5) Moolger, 16,1 (543) 6) Absolutelynoexcuse, 16,4 (57) 7) Magneto, 17,7 (410) 8) Alladin Bro, 17,8 (50). Tvilling(4/10): 29,43. Trio(10-4-12): 780,05. Odds: 19,88. Plats: 4,52-1,81-3,58.

MÅRTEN ERIKSSON