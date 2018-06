Så var Örebrotravet den 5 juni: ”Dags att inse att det är 2018”

V5-fakta

Rätt rad: 2-9-1-6-5

5 rätt: 112 738 kr.

Omsättning: 173 442 kr.

Antal system: 2 750.

V4-fakta

Rätt rad: 2-8-1-2

Utdelning: 3 696

Omsättning: 180 209 kr.

Antal system: 2 961.

V3-raden: 8-1-2

Utdelning: 1623 kr.

Tummen upp: Bobbery tog mycket välförtjänt årets första seger och på vilket vi han gjorde det. Trots dödens och att tempot var högt stegade tioåringen bara undan och vann lätt via 1.13,8 sista varvet. Gamlingen visades upp i ett bländande skick av sin tränare Daniel Schützer.

Första segern i karriären: Ordnade Jennifer Österdahl åt Saphir d´Inverne och hästen gjorde det den tunga vägen. Jennifer sände fram honom till dödens varvet från mål och körde på styrka, sjuåringen vann lätt även om han slappnade av sista biten.

Tränare i fokus: Petter Karlsson som ändrade på skoningen efter två galopper bakom startbilen för Alfas Joystick. Hästen skötte sig i själva loppet och vann lätt från dödens via 1.13,5 sista halvvarvet. Petter visade upp sitt nyförvärv i bra författning och visade prov på yrkesskicklighet!

Snyggt tippat: Det blev en vinnare på V5-spelet och vi gratulerar för det var bra tippat att få ihop den raden! Han/hon som lyckades med konststycket belönades med 112 738 kronor.

Lira nästa gång: Caipirinha Razz höll ihop travet bra för att vara henne. Hästen travade 1.15,5 sista varvet och gjorde ett fint lopp som tvåa från dödens, kanske att Ronny Gustafsson la lasset lite för tidigt.

Värt att notera: Prince F.P.Romsås tävlade i riktig jänkarvagn och vilken effekt det gav. Niclas Benzon gav hästen en vilsam resa bakom ledarinnan Luna Nera Doc. När luckan kom avgjorde åttaåringen retfullt enkelt och tog årets första seger. Vissa hävdar att vilken vagn hästen tävlar i inte spelar någon roll, dags att inse att det är 2018 säger vi!

Citatet: ”Detta var min andra seger i karriären, jag är så glad”

(Jennifer Österdahl strålande glad efter segern med Saphir d´Inverne)

Fullständiga resultat

Lopp 1 2100 auto: 1) Alfas Joystick, Niclas Benzon, 17,2 (38), 2) Elit Sisu, 17,3 (23), 3) Lightning Star, 18,9 (251), 4) Cyrwhitesocks, 19,4 (94), 5) Fiona L.R., 19,4 (799), 6) Global Temptation, 19,5 (138), 7) Vogue Lavec, 19,6 (1254), 8) Briit Anderson, 20,3 (546). Tvilling(3/7): 5,56. Trio(7-3-8): 171,05. Odds: 3,82. Plats: 2,08-1,66-4,10.

Lopp 2 1609 auto: 1) Emmylou, Per Johansson, 16,6 (105), 2) Digital Space, 16,6 (65), 3) Oblation, 17,0 (192), 4) Joker Arriba, 17,1 (30), 5) Kålland, 17,1 (160), 6) Leon V.D., 17,2g (66), 7) Zelmer, 17,3 (238), 8) Kicken V.O.P., 17,3 (190). Tvilling(2/8): 58,49. Trio(2-8-7): 1746,20. Odds: 10,58. Plats: 3,26-2,49-7,55.

Lopp 3 2100 auto: 1) Prince F.P.Romsås, Niclas Benzon, 15,0 (31), 2) Luna Nera Doc, 15,1 (60), 3) Je Reve d'Amour, 15,1 (74), 4) Amazing Doc, 15,2 (173), 5) Happy Fill, 15,5 (624), 6) Spotlite Son M.L., 15,8 (218), 7) Bellmondo Hornline, 15,9 (200), 8) Yrsa Brick, 16,2 (65). Tvilling(2/3): 11,01. Trio(2-3-4): 185,22. Odds: 3,10. Plats: 1,85-2,52-1,96.

Lopp 4 2140 1) Kenwitj, Ingemar Holm, 15,6g (61), 2) Caipirinha Razz, 16,4 (21), 3) Racke V.O.P., 16,3 (146), 4) White Bobbysock, 16,9 (518), 5) M.T.Lindsey, 17,2 (51), 6) Justanothernovaic, 17,2 (257), 7) Wellington Lee, 18,0 (929), 8) Kimbee Star, 17,5 (208). Tvilling(1/9): 9,47. Trio(9-1-7): 287,41. Odds: 6,10. Plats: 1,74-1,51-4,20. Struken: 13.

Lopp 5 2100 auto: 1) Amabella Beech, Rolf Ulriksson, 15,9 (117), 2) Syntax Broline, 16,0 (70), 3) Heartbomber, 16,0 (91), 4) Lamborghini Lini, 16,1 (32), 5) Baron T.C., 16,2 (362), 6) Starspangledeyes, 16,4 (399), 7) Sissy Face, 16,6g (61), 8) Paradox, 16,7 (64). Tvilling(1/11): 16,65. Trio(1-11-3): 2348,88. Odds: 11,76. Plats: 2,78-2,06-2,01.

Lopp 6 2140 1) Saphir d'Inverne, Jennifer Österdahl, 17,4 (282), 2) M.G.Comtesse, 17,7 (720), 3) Go Go Princess, 17,8 (276), 4) My Open Art, 17,9 (30), 5) Jangus, 17,4 (662), 6) Laila Rivner, 17,2 (52), 7) Nightlight M.L., 18,1 (1091), 8) Select Step, 19,3 (547). Tvilling(5/6): 334,78. Trio(6-5-4): 1325,66. Odds: 28,28. Plats: 6,15-7,94-4,45.

Lopp 7 2100 auto: 1) Bobbery, Daniel Schützer, 13,4 (20), 2) Cast Bolt, 13,7 (71), 3) Kingstein L.Romsås, 13,8 (181), 4) Santiago Kyu, 13,9 (37), 5) Paradiziac, 14,0 (767), 6) Mynta Broline, 14,0 (777), 7) Nero Capar, 14,3 (1687), 8) Affe Road, 14,3 (878). Tvilling(1/5): 6,23. Trio(5-1-2): 52,06. Odds: 2,02. Plats: 1,49-1,72-2,03. Struken: 12.

Lopp 8 2140 1) Kom Leia, Andreas Andersson, 18,4 (47), 2) J.L.'s Ladybug, 18,5 (147), 3) Zoccer Dricca, 17,1 (72), 4) Alva Maple, 17,2 (18), 5) Beata Knox, 17,9 (135), 6) Dynasty Boko, 18,1g (82), 7) Cote d'Azur, 17,9 (167), 8) Blue Heaven Rick, 25,8g (372) Tvilling(1/2): 25,62. Trio(2-1-8): 222,70. Odds: 4,74. Plats: 1,73-1,94-1,53.

Lopp 9 2100 auto: 1) Gateruds Kashmir, Erik Berglöf, 16,0 (88), 2) Mackmyra L.A., 16,1 (83), 3) Nikita Scarlet, 16,2 (98), 4) Novene Step, 16,2 (185), 5) Ugli, 16,4 (99), 6) Vincent Horse, 16,5 (54), 7) Kensington Glide, 17,0 (693), 8) Variable Launcher, 17,6 (144). Tvilling(8/10): 31,72. Trio(8-10-2): 247,43. Odds: 8,85. Plats: 2,03-2,23-2,23.

Lopp 10 2140 1) Mill Zorn, Madelen Berås, 18,8 (18), 2) Johs Filip, 20,3 (122), 3) Diddlina, 20,5 (434), 4) Peridot, 19,8 (146), 5) Falk Nalan, 19,9g (159), 6) Lookh Magic, 19,5 (483), 7) Imaketheheadline, 21,0g (76). Tvilling(1/4): 10,70. Trio(1-4-3): 111,97. Odds: 1,88. Plats: 1,48-1,80-3,26. Struken: 2.

Lopp 11 2640 1) Vikens Dome, Johan L Sundgren, 17,0 (71), 2) Expona, 16,6 (319), 3) Juicebox, 17,3 (314), 4) Mach Number, 16,7g (173), 5) Athletic Division, 17,5 (44), 6) The Perfect One, 17,0 (370), 7) My Space, 16,5 (133), 8) Midas Metan, 17,2 (108). Tvilling(2/10): 128,56. Trio(2-10-3): 1142,63. Odds: 7,12. Plats: 2,80-5,76-9,54.

Mårten Eriksson