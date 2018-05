Så var Örebrotravet onsdag 23 maj: ”Måste hyllas”

V86-fakta

Rätt rad: 7-8-8-9-9-7-9-12

8 rätt: 53 811 kr.

7 rätt: 472 kr.

6 rätt: 40 kr.

Omsättning: 19 182 090 kr.

Antal system: 546 002.

V4-fakta

Rätt rad: 8-9-7-12

4 rätt: 6 799 kr.

V3-raden: 9-7-12

Utdelning: 3 087 kr.

DD-raden: 9-12

Odds: 5,72.

V5-fakta

Rätt rad: 1-7-11-5-2

5 rätt: 56 948 kr.

Omsättning: 296 489 kronor.

Antal system: 4 607.

Tummen upp: Daniel Olsson gjorde allt rätt bakom Super Grabben. Först prickade han från springspår och tog ledningen hur enkelt som helst. Sedan körde han sakta där framme, hela sista varvet grillade Danne värste konkurrenten On Track He´s Black som travade i dödens, via 1.12 sista rundan blev segern knapp så detta upplägg måste hyllas rejält!

Tummen ner: Enjoy The Life kom smärtfritt till ledningen utan att spilla kraft. Hästen var storfavorit, men var tidigt slagen och får inte godkänt för sin insats.

Dagens kuskprestation: Micke Lindblom gjorde allt rätt bakom hemmahästen Hope Of Joy som han körde för första gången. Jänkarvagn gav effekt och sexåringen vann knappt men säkert och fick utdelning på sin fina form. Lindblom körde ett avvaktande lopp precis den typ av resa hästen ska ha.

Fortsatt obesegrad: Victory Topline vann från ledningen mycket knappt före Son Of God. Detta var hästens sjätte start och han vet fortsatt inte hur det är att förlora. Jorma Kontio körde 1.12,3 sista varvet och man måste imponeras över hästens inställning, detta var första starter sedan februari.

Fin debutant: Fyraåriga stoet Supreme Face vann i sin tävlingsdebut på ett läckert vis. Hästen travade 1.13 sista 800 meterna och Reijo Liljendahls häst vann från ledningen och kunde inte fått en bättre start på sin karriär.

Lira nästa gång: Blue Line D.K. fungerade bra i jänkarvagn och var duktig från ledningen som tvåa. Feelingen är att detta sto kommer få en fin sommar!

Värt att notera: Jorma Kontio passade ypperligt bakom Ad Hoc. Han fick bra fart på bamsingen från början och duon höll lätt upp innerspår. Via 1.11,6 sista varvet vann treåringen lätt på ett imponerande vis.

Citatet: ”Jag kan inte anmäla, bara köra”

(Jorma Kontio på frågan vart obesegrade Victory Topline startar nästa gång)

Lopp 1 2140: 1) Supreme Face, Ulf Ohlsson, 16,9 (23) 2) In Dreams Boko, 17,1 (23) 3) Digital Voice, 17,6 (99) 4) Charlie Brodde, 17,7 (166) 5) Västerbo Treasure, 17,9 (77) 6) Enjoy's X.Drive, 18,7g (473). Tvilling(5/7): 5,96. Trio(7-5-9): 42,68. Odds: 2,38. Plats: 1,19-1,22-1,60. Strukna: 3,4 och 11.

Lopp 2 2100 auto: 1) Ad Hoc, Jorma Kontio, 15,1 (16) 2) Arctic Carl, 15,6 (34) 3) Yukon Bay, 15,7 (77) 4) Tartaurus Face, 16,0g (186) 5) Running Like Hell, 16,0 (184) 6) I Come in Peace, 18,6g (79) Tvilling(1/6): 3,02. Trio(1-6-3): 8,35. Odds: 1,68. Plats: 1,15-1,26.

Lopp 3 2140: 1) Classic Love, Tom Fromell, 16,6 (304) 2) La Mauresque, 16,7 (243) 3) Bear Bahareh, 16,7g (49) 4) Drisco Bee Cecilia, 17,5 (566) 5) O.M.Ebony, 16,9 (512) 6) Now's the Time, 17,3 (3111) 7) Chapman, 17,3 (1371). Tvilling(7/13): 497,76. Trio(7-13-9): ,00. Odds: 30,41. Plats: 8,22-10,30-2,68.

Lopp 4 1609 auto: 1) True Vision, Julien Fontaine, 13,0 (92) 2) Blue Line D.K., 13,0 (68) 3) Zdenka, 13,4g (101) 4) Tex Ritter, 13,5 (256) 5) Puketorps Ikaruz, 13,5g (23) 6) M.T.Magic Dream, 13,5 (58). Tvilling(4/11): 31,91. Trio(11-4-8): 1065,82. Odds: 9,25. Plats: 3,14-2,35-2,11.

Lopp 5 2100 auto: 1) Glide Marke, Roger Pettersson, 15,4 (104) 2) Easy Pace, 15,4 (96) 3) Lastpossibility, 15,6 (156) 4) Hampus Boy, 15,7 (216) 5) Tribas Dream, 15,7 (357) 6) Stonecapes Pecca, 15,7 (174) 7) Lucky Million, 15,8 (210). Tvilling(1/5): 51,30. Trio(5-1-4): 450,47. Odds: 10,43. Plats: 5,05-3,20-3,33.

Lopp 6 2140: 1) Vera Spiro, Anna-Karin Rundqvist, 15,5 (36) 2) Vikens Pastes, 15,5 (67) 3) Junilane, 15,9 (481) 4) Stella Pona, 15,2 (91) 5) Yipeeiokiyeey, 16,0 (170) 6) Vijaya, 15,4 (320) 7) Roly Poly, 15,6 (212). Tvilling(2/6): 15,73. Trio(2-6-8): 663,62. Odds: 3,62. Plats: 2,10-3,03-9,32.

Lopp 7 2100 auto: 1) Victory Topline, Jorma Kontio, 13,6 (32) 2) Son of God, 13,6 (164) 3) Indy Lane, 13,6 (112) 4) Knifetown Lover, 13,8 (176) 5) Vincent Chase, 13,8 (333) 6) Muscleman F.I., 13,9 (534). Tvilling(7/8): 26,43. Trio(8-7-6): 167,00. Odds: 3,22. Plats: 2,02-4,34-3,29.

Lopp 8 2100 auto: 1) Hope of Joy, Micael Lindblom, 13,5 (159) 2) Eclipse Boko, 13,5 (49) 3) Ingemar Palema, 13,6 (59) 4) B.Dollar, 13,6 (525) 5) Enjoy the Life, 13,6 (20) 6) Al's Orlando Boy, 13,8 (84). Tvilling(4/9): 42,67. Trio(9-4-12): 676,13. Odds: 15,93. Plats: 2,52-1,97-1,83. Struken: 10.

Lopp 9 2640: 1) Super Grabben, Daniel Olsson, 15,4 (60) 2) OnTrack He's Black, 15,4 (20) 3) Spot Bi, 15,5 (226) 4) Give Me Ten, 15,6 (289) 5) Mr Dream Coktail, 15,6 (167) 6) Donatella Center, 15,1 (186). Tvilling(6/7): 7,64. Trio(7-6-2): 207,16. Odds: 6,01. Plats: 2,12-1,46-2,80.

Lopp 10 2100 auto: 1) Julia af Solnäs, Örjan Kihlström, 14,0 (27) 2) Unheard Of, 14,1 (61) 3) Melody Marke, 14,2 (788) 4) Saint Gerda, 14,3 (898) 5) Order by Heaven, 14,3 (256) 6) Miss Åslanda, 14,3 (267) 7) Judge Reo, 14,4 (187). Tvilling(4/12): 8,74. Trio(12-4-1): 386,36. Odds: 2,76. Plats: 1,38-2,59-8,77. Struken: 10.

MÅRTEN ERIKSSON